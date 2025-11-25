FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAWAFP
علي سمير

الإعلان الرسمي عن تصنيفات قرعة كأس العالم .. السعودية تتجنب مصر وقطر والأرجنتين تتفادى إسبانيا حتى النهائي!

نسخة موسعة واستثنائية من المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، الثلاثاء، عن تفاصيل قرعة كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

القرعة شهدت تجنب بعض الفرق المرشحة للفوز بالبطولة لمواجهة بعضها البعض بشكل مباشر حتى المراحل الأخيرة من المسابقة، وينطبق ذلك على كل من إسبانيا والأرجتين، اللتين تحتلان المركزين الأول والثاني في تصنيف الفيفا.

وأيضًا فرنسا وإنجلترا "المركزين الثالث والرابع"، حيث لو تصدرت هذه الفرق مجموعاتها، ستتجنب شريكتها في التصنيف حتى المباراة النهائية في ولاية نيويورك الأمريكية.

وستكون طريقة الابتعاد عن بعضهم البعض هي تشكيل 'مسارات معاكسة'، وهي آلية قائمة على الألوان سيتم بموجبها وضع إسبانيا في جزء من الجدول، والأرجنتين في الجزء المقابل، وستكون فرنسا في الجزء الذي يتقاطع في نصف النهائي إما مع إسبانيا أو الأرجنتين، بينما تتقاطع إنجلترا مع المتغير الآخر بين الأرجنتين أو إسبانيا. يجب على الفرق الأربعة أن تنهي مجموعتها كمتصدرة لحدوث هذا الافتراض.

  • الإعلان عن التصنيفات

    على الرغم من عدم انتهاء مباريات الملحق العالمي والأوروبي حتى الآن، إلا أن الاتحاد الدولي أعلن عن 4 أوعية لتوزيع الفرق وفقًا لتصنيفها.

    ولم تكن الأمور صعبة بالنسبة لفيفا من أجل إيجاد مكانًا للفرق التي لم تحسم موقفها بعد، حيث تأكد وجود الفرق الأوروبية الأربعة التي لم يُحسم تأهلها، مع المنتخبين الآخرين القادمين من الملحق القاري في الوعاء الرابع.

    في وقت القرعة، لن يُعرف الاسم الدقيق لكل فريق من فرق الملحق. ومن الخصائص الأخرى أنه لن يعرف كل فريق أيضًا أين سيلعب مباراته الافتتاحية ولا في أي وقت: سيعرف فقط ترتيب منافسيه والمجموعة التي يقع فيها. سيتم الإعلان عن الجدول الزمني الكامل في 6 ديسمبر، بعد تحليل المعايير التلفزيونية والتجارية.

    باستثناء الفرق الأوروبية، التي يمكن أن يتواجد فريقان منها في نفس المجموعة، لن يكون هناك فريقان من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة.

    تقسيم المنتخبات

    المستوى الأول : الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا وألمانيا.

    المستوى الثاني : كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا وأستراليا.

    المستوى الثالث : النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية وجنوب إفريقيا.

    المستوى الرابع : الأردن، كاب فيردي، غانا، كوراساو، هاييتي، نيوزلندا، الفرق الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي والمنتخبين المتأهلين من الملحق العالمي.

  • لائحة مُطبقة على الجميع إلا أوروبا

    صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إنه لن يعرف كل فريق أين سيلعب مباراته الافتتاحية ولا في أي وقت، مما يعني أنه سيتم الإعلان فقط عن ترتيب المنافسين والمجموعة التي يقع فيها كل منتخب.

    ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجدول الزمني الكامل في 6 ديسمبر، بعد تحليل المعايير التلفزيونية والتجارية.

    باستثناء الفرق الأوروبية، التي يمكن أن يتواجد فريقان منها في نفس المجموعة، لن يكون هناك فريقان من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة.

    تم بالفعل تحديد الدول المضيفة الثلاث مسبقًا. سيتم وضع المكسيك في المجموعة الأولى وستلعب المباراة الافتتاحية للبطولة في ملعب أزتيكا يوم 11 يونيو 2026.

    وستتواجد كندا والولايات المتحدة في المجموعتين الثانية و الرابعة على التوالي، وسيلعبان المباراة الثالثة والرابعة للبطولة حسب الترتيب الزمني، وكلاهما في 12 يونيو.

    كيف يتم حسم المتأهلين من الملحق؟

    النسخة القادمة من كأس العالم ستكون موسعة واستثنائية، حيث تقام في 3 دول بمشاركة 48 منتخبًا، مما يفتح الباب على مصراعيه للجميع من أجل نيل شرف التواجد في هذا الحدث.

    من المنتظر أن يتم حسم مقعدين من المقاعد المشاركة في المونديال، من خلال الملحق العالمي، الذي يشارك فيه كل من اتحادات، إفريقيا، آسيا، أمريكا الجنوبية، الكونكاكاف، وأوقيانوسيا، وسيكون هناك ملحق منفصل خاص بقارة أوروبا.

    وسيشارك في الملحق العالمي ستة منتخبات، سيتم تقسيمهم إلى مسارين، كل مسار يضم منتخب مصنف، واثنين غير مصنفين.

    وفي كل مسار سيخوض الفريقان غير المصنفان، مباراة نصف نهائي، سيتأهل الفائز منها لمواجهة المنتخب المصنف في المباراة النهائية، والفائز سيخطف بطاقة العبور إلى المونديال.

    المسار الأول من الملحق تضمن مواجهة بين كاليدونيا الجديدة وجامايكا في نصف النهائي، بينما يلعب الفائز مع العراق في المباراة النهائية.

    وأما المسار الآخر، فيتضمن مباراة بين بوليفا وسورينام، ويلعب الفائز منهما على بطاقة التأهل مع المنتخب العراقي.

    وأما الملحق الأوروبي فقد جاءت نتائجه كالتالي ..

    المسار الأول

    إيطاليا  - أيرلندا الشمالية

    ويلز - البوسنة

    المسار الثاني

    أوكرانيا - السويد

    بولندا - ألبانيا

    المسار الثالث

    تركيا - رومانيا

    سلوفاكيا - كوسوفو

    المسار الرابع

    الدنمارك - مقدونيا الشمالية

    تشيكيا - جمهورية أيرلندا

    وتقام مباريات نصف النهائي في السادس والعشرين من مارس المقبل، بينما يقام النهائي في الحادي والثلاثين من نفس الشهر لتحديد آخر المتأهلين عن أوروبا إلى مونديال 2026.