بسبب تصريحات العار ضد المسؤولين .. نجم الهلال معرض لـ"عقوبة انضباطية"

الموسم انتهى؛ لكن العقوبات قد تستمر..

على الرغم من نهاية موسم 2024-2025؛ إلا أن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بات مهددًا بالتعرض لـ"عقوبة انضباطية".

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وأنهى الهلال الموسم الرياضي؛ بالفوز (2-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ويستعد الزعيم الآن؛ للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من ريال مدريد ورد بول سالزبورج وباتشوكا.