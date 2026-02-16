تشيلسي يواجه فريق ريكسهام بقيادة رايان رينولدز وروب ماك في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق نيوكاسل وأرسنال يتوجه إلى مانسفيلد

فاز وريكسهام على منافسه من الدوري الممتاز في الجولة الثالثة من البطولة، بفوزه على نوتنغهام فورست بركلات الترجيح بعد تعادل دراماتيكي 3-3. ثم فاز على إيبسويتش تاون 1-0 ليحجز مقعده في الجولة الخامسة؛ وقد هزم تشيلسي كلاً من تشارلتون أثليتيك وهال سيتي حتى الآن، بنتيجة 5-1 و4-0 على التوالي.

لم يصل النادي الويلزي إلى الدور الخامس منذ عام 1997، لكن المدير الفني فيل باركنسون يتطلع إلى المستقبل بدلاً من الماضي.

وقال للصحفيين بعد الفوز على إيبسويتش: "تحدثنا قبل المباراة عن فرصتنا في صنع التاريخ. لقد حققنا ذلك، وأنا سعيد للغاية لأنها كانت مباراة صعبة ضد فريق قوي للغاية.

في هذا الموسم، مع التحدي المتمثل في المشاركة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والآن في كأس الاتحاد الإنجليزي، نريد أن نستمتع بذلك، وقد استمتعنا بالتأكيد الليلة".

وأضاف: "أعتقد أن وصولنا إلى الدور الخامس أمر رائع لمالكي النادي.

"نحن نتطلع حقًا إلى قرعة يوم الاثنين عندما نكون في فندق في بريستول. سنستمتع بذلك، ولكن من الواضح أن كأس الاتحاد الإنجليزي أصبح الآن في المرتبة الثانية، وسنركز على الدوري".