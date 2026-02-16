Getty
ترجمه
تشيلسي يواجه فريق ريكسهام بقيادة رايان رينولدز وروب ماك في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق نيوكاسل وأرسنال يتوجه إلى مانسفيلد
قرعة الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي بالكامل
أجريت قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء الاثنين، وتم سحب ثماني مباريات للفرق المتبقية في المسابقة. وأبرزها بلا شك مباراة وريكسهام مع تشيلسي، حيث سيواجه فريق ريان رينولدز وروب ماك عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يديره ليام روزينيور.
وستخوض مانشستر سيتي رحلة صعبة إلى سانت جيمس بارك لمواجهة نيوكاسل، بينما سيواجه ليفربول فريق ولفرهامبتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسيلعب سندرلاند مع الفائز في المباراة بين بورت فيل وبريستول سيتي، بينما سيلعب وست هام مع ماكليسفيلد أو برينتفورد.
وسيواجه أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا رحلة إلى مانسفيلد تاون في دوري الدرجة الأولى.
القرعة الكاملة:
فولهام ضد ساوثهامبتون
بورت فيل أو بريستول سيتي ضد سندرلاند
نيوكاسل ضد مانشستر سيتي
ليدز ضد نورويتش سيتي
مانسفيلد تاون ضد أرسنال
وولفز ضد ليفربول
ريكسهام ضد تشيلسي
وست هام ضد ماكليسفيلد أو برينتفورد
- Getty Images Sport
كيف وصلت ريكسهام إلى هنا
فاز وريكسهام على منافسه من الدوري الممتاز في الجولة الثالثة من البطولة، بفوزه على نوتنغهام فورست بركلات الترجيح بعد تعادل دراماتيكي 3-3. ثم فاز على إيبسويتش تاون 1-0 ليحجز مقعده في الجولة الخامسة؛ وقد هزم تشيلسي كلاً من تشارلتون أثليتيك وهال سيتي حتى الآن، بنتيجة 5-1 و4-0 على التوالي.
لم يصل النادي الويلزي إلى الدور الخامس منذ عام 1997، لكن المدير الفني فيل باركنسون يتطلع إلى المستقبل بدلاً من الماضي.
وقال للصحفيين بعد الفوز على إيبسويتش: "تحدثنا قبل المباراة عن فرصتنا في صنع التاريخ. لقد حققنا ذلك، وأنا سعيد للغاية لأنها كانت مباراة صعبة ضد فريق قوي للغاية.
في هذا الموسم، مع التحدي المتمثل في المشاركة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والآن في كأس الاتحاد الإنجليزي، نريد أن نستمتع بذلك، وقد استمتعنا بالتأكيد الليلة".
وأضاف: "أعتقد أن وصولنا إلى الدور الخامس أمر رائع لمالكي النادي.
"نحن نتطلع حقًا إلى قرعة يوم الاثنين عندما نكون في فندق في بريستول. سنستمتع بذلك، ولكن من الواضح أن كأس الاتحاد الإنجليزي أصبح الآن في المرتبة الثانية، وسنركز على الدوري".
تشيلسي يتطلع أيضا إلى المجد
يأمل روزينيور في الفوز بأول لقب له مع البلوز هذا الموسم، وقد أشاد بأداء فريقه في الفوز 4-0 على هال - وتكرار هذا الأداء سيكون موضع ترحيب كبير من قبل المدرب السابق لستراسبورغ.
وقال بعد المباراة: "أنا سعيد جدًا بأداء اللاعبين وموقفهم في الشوط الأول. كانت مباراة صعبة. كل التقدير لهال، فهم يتصدرون الدوري. آمل أن يصلوا إلى الدوري الممتاز هذا العام، ولكن بفضل موقفنا وأدائنا في المباراة، فإن الجودة دائمًا موجودة، وهذا ما منحنا الأساس الليلة.
لقد قضينا 90 دقيقة جيدة. من الواضح أنك تريد أن تكون كل دقيقة من كل مباراة مثالية.
"هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا تحسينها، لكن من حيث بدايتنا معًا، أنا سعيد بها. كان بيدرو نيتو رائعًا، فهو يعمل بجد ولديه الكثير من الجودة.
"أنا سعيد لرؤيته يسجل الأهداف التي سجلها اليوم. الجميع عملوا بجد من أجل بعضهم البعض.
"أكثر ما أسعدني هو العقلية. لقد كانوا مفخرة للنادي. كان أداءً قويًا للغاية من حيث العقلية التي تحتاجها لتحقيق النجاح."
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ستقام مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي في عطلة نهاية الأسبوع 7-8 مارس. وستحصل الأندية الفائزة في الدور الخامس على 238,500 جنيه إسترليني، وهو حافز كبير للأندية التي تلعب في الدوريات الدنيا.
إعلان