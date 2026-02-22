Getty Images Sport
ترجمه
تشيلسي يصدر بيانًا يدين الإساءات العنصرية البشعة الموجهة إلى ويسلي فوفانا
فوفانا وهانيبال يتعرضان لإهانات عنصرية
تلقى فوفانا بطاقتين صفراوين في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، وتم طرده في وقت متأخر من المباراة. ثم شارك المدافع الإساءات التي تلقاها على إنستغرام وأضاف رسالة خاصة به جاء فيها: "2026، لا يزال الوضع على ما هو عليه، لم يتغير شيء. هؤلاء الأشخاص لا يعاقبون أبدًا. أنتم تنظمون حملات كبيرة ضد العنصرية، لكن لا أحد يفعل شيئًا في الواقع".
كما كشف لاعب وسط بيرنلي هانيبال مجبري أنه تعرض لإساءات عنصرية بعد المباراة، مما أدى إلى رد قوي من جانب النادي: "أبلغ النادي الشركة الأم لإنستغرام، ميتا، عن المنشور، ويتوقع دعماً قوياً منها، إلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز والشرطة، وسيعمل على ضمان تحديد هوية الشخص المسؤول والتحقيق معه. لا مكان لهذا في مجتمعنا ونحن ندينه دون تحفظ. يواصل النادي موقفه الواضح – نحن نتبع نهج عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال التمييز. سيحصل هانيبال على الدعم الكامل من النادي ومن مشجعي بيرنلي، الذين رأيناهم بالفعل يدينون الإساءة. لا مكان للعنصرية".
- Getty Images Sport
تشيلسي يصدر بيانًا
كما أصدر تشيلسي بيانًا ردًا على الإساءات الموجهة إلى فوفانا. وقال النادي: "يشعر نادي تشيلسي لكرة القدم بالفزع والاشمئزاز من الإساءات العنصرية البشعة الموجهة إلى ويسلي فوفانا عبر الإنترنت. الإساءات العنصرية التي تعرض لها ويسلي بعد مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم ضد بيرنلي هي أمر بغيض ولن يتم التسامح معه. مثل هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق ويتعارض مع قيم اللعبة وكل ما نمثله كنادٍ. لا مكان للعنصرية. نحن نقف بشكل لا لبس فيه إلى جانب ويس. إنه يحظى بدعمنا الكامل، شأنه شأن جميع لاعبينا الذين يضطرون في كثير من الأحيان إلى تحمل هذه الكراهية لمجرد قيامهم بعملهم. سنعمل مع السلطات والمنصات ذات الصلة لتحديد الجناة واتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة".
الدوري الإنجليزي الممتاز يرد على أحداث مباراة تشيلسي وبيرنلي
قدمت الدوري الإنجليزي الممتاز الدعم في بيان جاء فيه: "نقف إلى جانب ويسلي فوفانا وتشيلسي في إدانة الإساءات العنصرية البشعة التي تعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي. لا مكان للعنصرية في لعبتنا أو في أي مكان في المجتمع، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم اللاعبين الذين يتعرضون لإساءات تمييزية. كرة القدم للجميع".
- Getty Images
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحقق في مزاعم فينيسيوس جونيور
يأتي هذا الحادث بعد مزاعم بأن نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور تعرض لإساءة عنصرية من قبل جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع. وتحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في الحادث الذي وقع في ملعب إستاديو دا لوز. ودعا الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى فرض عقوبات رادعة على أي شخص يثبت ارتكابه جريمة عنصرية.
وجاء في بيان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: "يتوقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) أن تراقب الفيفا القضية وأن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) جميع التدابير اللازمة لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن الإساءة العنصرية. كما أرسل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) طلبًا رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لإجراء تحقيق شامل في الأفعال التي ارتكبت ضد فينيسيوس جونيور، مع الأخذ في الاعتبار شهادة الضحية والحاضرين، من أجل تحديد ومعاقبة المتورطين في الحادث بشكل نموذجي".
إعلان