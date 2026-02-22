تشيلسي يصدر بيانًا يدين الإساءات العنصرية البشعة الموجهة إلى ويسلي فوفانا

تلقى فوفانا بطاقتين صفراوين في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، وتم طرده في وقت متأخر من المباراة. ثم شارك المدافع الإساءات التي تلقاها على إنستغرام وأضاف رسالة خاصة به جاء فيها: "2026، لا يزال الوضع على ما هو عليه، لم يتغير شيء. هؤلاء الأشخاص لا يعاقبون أبدًا. أنتم تنظمون حملات كبيرة ضد العنصرية، لكن لا أحد يفعل شيئًا في الواقع".

كما كشف لاعب وسط بيرنلي هانيبال مجبري أنه تعرض لإساءات عنصرية بعد المباراة، مما أدى إلى رد قوي من جانب النادي: "أبلغ النادي الشركة الأم لإنستغرام، ميتا، عن المنشور، ويتوقع دعماً قوياً منها، إلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز والشرطة، وسيعمل على ضمان تحديد هوية الشخص المسؤول والتحقيق معه. لا مكان لهذا في مجتمعنا ونحن ندينه دون تحفظ. يواصل النادي موقفه الواضح – نحن نتبع نهج عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال التمييز. سيحصل هانيبال على الدعم الكامل من النادي ومن مشجعي بيرنلي، الذين رأيناهم بالفعل يدينون الإساءة. لا مكان للعنصرية".