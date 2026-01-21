"يعتقد أنه يعرف كل شيء ولا أحد في تشيلسي يحبه!" .. دييجو كوستا يهاجم أنطونيو كونتي أثناء مقابلة جديدة مثيرة

تم استبعاد كوستا من تشكيلة تشيلسي في مباراة خارج أرضه ضد ليستر في يناير 2017 بعد أن تورط في نزاع مع مدرب اللياقة البدنية، مما أدى إلى مشادة كلامية حادة مع كونتي.

تزامن ذلك مع عرض عقد مذهل بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني في الموسم (34.4 مليون يورو/38 مليون دولار) على المهاجم من أحد أندية الدوري الصيني الممتاز، حيث يُزعم أن كونتي صرخ "اذهب إلى الصين" أثناء مشادتهما.

لكن الصفقة لم تتم، وعاد كوستا إلى تشكيلة الفريق الأول في وقت لاحق من يناير، وساعد في النهاية البلوز على الفوز بلقب الدوري مرة أخرى.

وفي نهاية الموسم، أرسل كونتي رسالة نصية إلى أعضاء تشكيلة تشيلسي يتمنى لهم التوفيق في عطلة الصيف ويذكرهم بالحفاظ على لياقتهم البدنية، فرد كوستا برسالة مزاحية.

لكن كونتي أضاف إلى رسالته الأولى: "مرحباً دييجو، أتمنى أن تكون بخير. شكرًا على الموسم الذي قضيناه معًا. حظًا سعيدًا في العام المقبل، لكنك لست ضمن خططي".

تلا ذلك صيف حافل بالأحداث، وانتهى الأمر بعودة كوستا إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد، على الرغم من أنه لم يتمكن من اللعب حتى يناير 2018 بسبب حظر الانتقالات الذي فُرض على النادي الإسباني.