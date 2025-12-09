Gill Clark و علي سمير

"لن أتبول بدلًا منه" .. جوارديولا يقدم نصيحة غريبة لألونسو ويؤكد: فلورنتينو بيريز لم يخبرني برحيله!

المدرب الإسباني يتحدث عن أنباء إقالة المدير الفني لريال مدريد

قدم مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا نصيحة غريبة إلى مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو الذي يتعرض لانتقادات شديدة، قبل المباراة المهمة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو.

 يدخل ألونسو المباراة بعد هزيمة مؤلمة في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو، مع تساؤلات جدية حول مستقبله كمدرب. 

  • ألونسو تحت الضغط في مدريد

    تعرض ألونسو لضغوط بعد أشهر قليلة من توليه منصبه في ريال مدريد بعد بداية مخيبة للآمال في العاصمة الإسبانية. أدى هزيمة الأحد أمام سيلتا إلى تراجع ريال مدريد بأربع نقاط عن منافسه برشلونة في صدارة الدوري الإسباني بعد أن كان متقدماً بخمس نقاط على غريمه اللدود عقب فوزه في الكلاسيكو في أكتوبر.

     كما ترددت تكهنات بأن نجوم بارزين مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام غير راضين عن الحياة في مدريد تحت قيادة ألونسو، وأن فلورنتينو بيريز يضع مدرب ليفربول السابق يورجن كلوب كبديل محتمل.

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PRESSERAFP

    نصيحة جوارديولا لألونسو

    سُئل جوارديولا عما إذا كان لديه رسالة دعم لألونسو قبل مباراة الأربعاء، فأجاب الصحفيين: "عليه أن يتبول بنفسه. لن أتبول نيابة عنه. يعجبكم هذا العنوان، أليس كذلك؟".

    وتابع مدرب مانشستر سيتي حديثه عن مستقبل ألونسو، مضيفًا: "أتمنى لتشابي كل التوفيق، لكن مستقبله هو إجابة لا أعرفها. أنتم جميعًا تعرفون الوضع أفضل مني؛ فأنا بعيد كل البعد عنه. لم أتحدث مع فلورنتينو، ولم يخبرني أن غدًا سيكون آخر مباراة لـ تشابي. إذا لم تفز بالمباريات الكبيرة، تصبح الأمور صعبة. لكن تشابي يتحكم في الموقف ويعرف ما يدور حوله الأمر برمته. ما يهمني هو رؤية ما قمنا به جيدًا. لكي تهزم ريال مدريد في هذه المسابقة، لا يكفي أن تكون أفضل، بل يجب أن تكون أفضل بكثير".

  • "من الصعب إدارة برشلونة وريال مدريد"

    كما اعترف جوارديولا بأنه يتعاطف مع ألونسو لأنه يدرك مدى صعوبة تولي أحد أكبر المناصب في عالم كرة القدم. ويقول مدرب مانشستر سيتي، الذي أخذ إجازة بعد أن غادر برشلونة عقب أربع سنوات ناجحة، إن الضغط يمكن أن يكون هائلاً.

    وأضاف: "أتعاطف معه لأننا عملنا معًا وكانت تجربة رائعة. تشاركنا الكثير من الأشياء. من الصعب إدارة برشلونة وريال مدريد بسبب الضغط والبيئة المحيطة، إنه يعرف الواقع وأن كل شيء يدور حول الفوز بالمباريات. حدث ذلك لنا الموسم الماضي. إنه قادر على تغيير الأمور وهو قادر على فعل ما هو ضروري".

  • ألونسو يدعو إلى الهدوء

    لم يبد ألونسو متأثراً بالحديث عن مستقبله قبل المباراة. وأصر مدرب ريال مدريد على أنه يركز فقط على مباراة مانشستر سيتي ويهدف إلى التعافي من النتيجة المخيبة للآمال في المباراة السابقة.

    وقال للصحفيين: "هذا فريق متحد، ونحن جميعًا نواجه هذا الموقف معًا. عندما تكون مدربًا لريال مدريد، عليك أن تكون مستعدًا لمواجهة [الأوقات الصعبة] بهدوء ووحدة ورباطة جأش. هذا ما أشعر به. أنا متحمس جدًا لكل ما هو قادم، بدءًا [من هذه المباراة ضد سيتي].

    "نحن نعلم أننا نستطيع تحويل الغضب [من النتائج الأخيرة] إلى شيء إيجابي. كل ما نفكر فيه هو سيتي ودوري أبطال أوروبا. في كرة القدم، للأفضل أو للأسوأ، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة. تركيزي منصب على الفريق، وعلى الملعب، وعلى المباراة القادمة. هذا ما أستطيع التحكم فيه، وهذا ما أركز عليه".

  • Xabi Alonso Pep Guardiola gfxGetty/GOAL

    ريال مدريد ومانشستر سيتي يلتقيان مجددًا

    يلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للموسم الخامس على التوالي. ويتفوق ريال مدريد في المواجهات المباشرة بين الفريقين بخمس انتصارات مقابل أربعة لمانشستر سيتي، مع خمس تعادلات بينهما. 

    وتعد مباراة الأربعاء بمزيد من الإثارة، خاصة أنها قد تكون الأخيرة لألونسو كمدرب للفريق إذا فشل في حصد النقاط الثلاث.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
0