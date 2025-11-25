فاتورة الفوضى.. تسوية تاريخية تنهي أزمة الجماهير في موقعة الأرجنتين بنهائي كوبا أمريكا!

تأخرت المباراة النهائية التي أقيمت في 14 يوليو 2024 لمدة 82 دقيقة تقريباً، بعد أن حاولت أعداد كبيرة من الأشخاص الذين لا يحملون تذاكر اقتحام ملعب "هارد روك"، مما دفع الأمن لفرض إغلاق شامل ثم إعادة فتح البوابات لاحقاً لتخفيف التكدس خارج المكان.

وأبلغت السلطات عن وقوع عدة اعتقالات وحالات طرد، بينما استجابت فرق الإنقاذ في مقاطعة ميامي للعديد من الحالات الطبية داخل الملعب.

ونتيجة لهذه الاضطرابات، لم يتمكن العديد من حاملي التذاكر الذين دفعوا ثمنها من الدخول أو اختاروا المغادرة مبكراً، ومن المتوقع أن يشكل هؤلاء الأفراد غالبية المطالبات بموجب التسوية.