وتستمر لعنة 2012.. إنريكي المحظوظ يجني ثمار شوفالييه الذي يحبط أوباميانج "السوبر!"

على استاد جابر الأحمد الدولي بالعاصمة الكويتية الكويت، سجل الكلاسيكو الفرنسي في السوبر "كأس الأبطال" بين باريس سان جيرمان ومارسيليا حضورًا بأكثر من 52 ألف متفرج ليرد على كل الانتقادات التي كانت تطال إقامة البطولة الفرنسية في الكويت.

ورغم أن البداية كانت توحي بمباراة من اتجاه واحد هو اتجاه باريس سان جيرمان وحده فقط، خصوصًا بعد تقدم مبكر بقدم عثمان ديمبيلي، إلا أن مارسيليا انتفض وأثبت أنه ليس بالخصم السهل.

ورغم الصعوبات التي واجهت مارسيليا مؤخرًا من حيث الإيقافات "آرثر فيرميرين وبلال نذير" والإصابات والغيابات التي أبرزها نايف أكرد الذي يشارك مع المغرب في كأس أفريقيا، وكون هناك لاعبين في التشكيلة الأساسية لا يحظون بدقائق لعب كثيرة مثل جيوفري كوندوجبيا، أو لتوهم عائدين من الإصابة مثل القائد ليوناردو باليردي، إلا أن مارسيليا عرف كيف يحدث رد الفعل في الشوط الأول.









