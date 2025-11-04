Trent Alexander-Arnold Pays Tribute To Diogo Jota At AnfieldGetty Images Sport
بذراع بلايستيشن وباقة ورود حمراء .. أرنولد يستهل رحلة العودة إلى ليفربول بلفتة إنسانية تجاه جوتا

عاد النجم الإنجليزي ترينت أليكساندر-أرنولد، إلى بيته السابق الذي تربي بنين صفوفه "أنفيلد"، لكن هذه المرة مع فريقه الجديد ريال مدريد وقدم تحية مؤثرة لزميله السابق الراحل ديوجو جوتا، حيث وضع الزهور وترك رسالة عاطفية مكتوبة بخط اليد في نصب ليفربول التذكاري.

وجاءت هذه اللفتة المؤثرة بينما كان المدافع الإنجليزي يزور منزله القديم قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وضيفه ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء.

  • Trent Alexander-Arnold Pays Tribute To Diogo Jota At AnfieldGetty Images Sport

    ألكسندر-أرنولد يكرم جوتا عند عودته إلى أنفيلد

    قبيل لقاء ريال مدريد مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، قام ألكساندر أرنولد بعودة عاطفية إلى أنفيلد لتكريم زميله السابق جوتا.

    اللاعب الإنجليزي الذي انضم إلى لوس بلانكوس هذا الصيف، وضع إكليل زهور، ورسالة بخط اليد، وذراع تحكم بلاي ستيشن 4 حمراء، تقديرًا لحب جوتا للألعاب، في النصب التذكاري المخصص للمهاجم البرتغالي وشقيقه أندريه.

    وجاء في رسالة ألكسندر أرنولد بخط اليد: "يا صديقي ديوجو، نفتقدك كثيرًا لكنك ما زلت محبوبًا. ذكراك وذكرى أندريه ستبقى دائمًا. أبتسم في كل مرة أفكر فيك وسأظل أتذكر الأوقات الرائعة التي شاركناها. أفتقدك يا صديقي، كل يوم. إلى الأبد 20. لن تسير وحدك أبدًا. مع الحب ترنت والعائلة".

    اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا انضم إليه مدير ريال مدريد تشابي ألونسو، ودين هويجين، وأسطورة النادي إميليو بوتراجينيو، جميعهم وضعوا الزهور تكريما لحبيب الجماهير في أنفيلد، وقد لقيت لفتتهم استحسان مشجعي ليفربول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

  • jotaGetty Images

    وفاة جوتا المأساوية وتكريم خاص من ليفربول

    تأتي التحية بعد بضعة أشهر فقط من الوفاة المفجعة لجوتا وشقيقه أندريه، الذين قُتلا في حادث سيارة في شمال إسبانيا في 3 يوليو، حيث وقع التصادم عندما انحرفت مركبتهم عن الطريق السريع A-52 بالقرب من سيرناديا، مما أنهى حياة شخصيتين محبوبتين في كرة القدم البرتغالية.

    تسببت هذه الخسارة الفادحة في صدمة عبر الرياضة، خاصة في ليفربول، حيث أصبح جوتا جزءًا لا يتجزأ من الفريق.

    في الأيام التي تلت وفاة جوتا، أصدر ألكساندر أرنولد رسالة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تقول: "من الصعب جدًا العثور على الكلمات المناسبة عندما يكافح الرأس والقلب لقبول أن شخصًا تهتم به كثيرًا قد رحل. دييجو، كانت عائلتك عالمك. كانوا كل شيء. بالنسبة لروتة، أطفاله ووالديه، كل قلوبنا مكسورة. ولأندريه أيضًا، الأخوة وأفضل الأصدقاء".

    وأضاف: "عندما يكون أقل ألمًا، أريد أن أتذكر دييجو بابتسامة كبيرة. العديد من الضحكات واللحظات السعيدة. كان زميل فريق رائعًا وصديقًا حقيقيًا. إلى الأبد رقم 20. ارقد بسلام، دييجو".

    رد ليفربول على المأساة بحجب القميص رقم 20 لجوتا، مما يضمن أن مساهمته في العصر الحديث للنادي لن تُنسى أبدًا.

    لُقب جوتا بـ"القاتل الصامت"، واكتسب سمعة كأحد أكثر المهاجمين كفاءة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان معروفًا بهدوئه، عمله الدؤوب، وقدرته على تسجيل الأهداف الحاسمة.

    وخلال خمس سنوات له في أنفيلد، شارك في أكثر من 140 مباراة، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة مرتين، ودرع المجتمع.

  • أول عودة لألكسندر-أرنولد إلى ليفربول بعد وفاة جوتا

    عودة ألكساندر-أرنولد إلى ليفربول حملت وزنًا عاطفيًا إضافيًا، حيث زار الاستاد لأول مرة منذ انتقاله إلى ريال مدريد، إذ غادر الظهير الأيمن ملعب أنفيلد في يوليو، في صفقة بلغت 8.4 مليون جنيه إسترليني بعد أكثر من عقد مع نادي طفولته. 

    جرى التوقف التذكاري قبل أقل من 24 ساعة من مباراة دور المجموعات في دوري الأبطال بين ريال مدريد وليفربول، برفقة تشابي ألونسو، وهو شخصية أخرى تجسد تاريخ كلا الناديين.

    وبدا أرنولد متأثرًا للغاية بينما وقف أمام الضريح، متوقفًا في صمت قبل وضع تكريمه.

  • Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    أرنولد يعود إلى أنفيلد لمواجهة دوري أبطال أوروبا

    ريال مدريد سيواجه ليفربول في ملعب أنفيلد ليلة الثلاثاء في مواجهة نارية ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا التي يتوقع الجميع بأن تكون مليئة بالإثارة، عاطفيًا وتنافسيًا.

    وبالنسبة إلى ألكساندر-أرنولد، كان من المفترض أن تكون المباراة بمثابة عودته أمام مشجعي الريدز بعد أن غادر الفريق؛ ومع ذلك، من غير المرجح أن يبدأ الظهير الأيمن المباراة حيث يواصل التعافي من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية التي جعلته يغيب لما يقرب من سبعة أسابيع حتى الآن.ومع ذلك، سيحظى ألكساندر-أرنولد على الأقل بفرصة الجلوس في مقاعد البدلاء للفريق الضيف في أنفيلد لأول مرة في مسيرته.

