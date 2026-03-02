"تراجع" ميكي فان دي فين يتعرض لانتقادات ويخبر لماذا قد يكلفه سوء أداء توتنهام انتقالًا كبيرًا في الصيف

كان مهاجم تشيلسي السابق توني كاسكارينو صريحًا بشكل خاص بشأن أداء المدافع مؤخرًا، حيث أشار إلى أنه "تنصل" من مسؤولية قيادة خط دفاع يفتقر إلى الخبرة و"توقف عند الخطوة الأولى". في كرافن كوتيدج، كان فان دي فين محاطًا بالشاب أرشي جراي والمدافع الاحتياطي رادو دراغوسين، لكنه فشل في توفير التنظيم اللازم لوقف هجوم كوتيدج.

وكتب كاسكارينو في عموده بصحيفة "ذا تايمز": "تحمل روميرو العبء الأكبر من الانتقادات الموجهة إلى خط دفاع توتنهام هوتسبير المترهل هذا الموسم بسبب تصرفاته المتهورة والطائشة كقائد للفريق، لكن إيقافه كشف عن ميكي فان دي فين، الذي يتحمل نفس القدر من المسؤولية". وأضاف: "مع إيقاف المدافع الأرجنتيني بعد حصوله على بطاقة حمراء ثانية هذا الموسم، ضد مانشستر يونايتد، انتقلت شارة القيادة إلى فان دي فين في غيابه. ضد أرسنال، تجاوزه بوكايو ساكا بسهولة في عدة مناسبات، وعندما شاهدته في كرافن كوتيدج، حيث خسر توتنهام أمام فولهام يوم الأحد، لم أصدق أنني أشاهد أداء قائد".