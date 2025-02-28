تحذير إلى البريميرليج .. مانشستر سيتي بحلته الجديدة في الطريق!

بعد الإنفاق الكبير في يناير، يُتوقع أن ينفق الأبطال السابقون المزيد من الأموال في الصيف لتجديد الفريق المتقدم في السن.

كان يوم الأربعاء غريبًا. كانت ليلة محورية في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك كانت مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام غير ذات أهمية. كان العمل ذو الدلالة الوحيدة يحدث في آنفيلد وسيتى غراوند، حيث قام ليفربول بتمديد تقدمه في قمة الجدول إلى 13 نقطة بفوز على نيوكاسل في المنزل بينما كان أرسنال صاحب المركز الثاني يتم إيقافه بسهولة بواسطة نوتنغهام فورست.

لم يسبق منذ الموسم الأول لبيب غوارديولا في الإدارة أن كان سيتي خارج سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 27 جولة. في ربيع عام 2017، ومع ذلك، بدأنا بالفعل في رؤية العلامات التي تدل على أن الكتالوني كان يبني شيئًا خاصًا في استاد الاتحاد. في الواقع، خسر سيتي مباراة دوري واحدة فقط ابتداءً من 16 يناير فصاعدًا - وحتى تلك كانت بعيدة عن أبطال الموسم تشيلسي في 5 أبريل.

بحلول نهاية الموسم، كان من الواضح أن فلسفة غورديولا الكروية كانت قد بدأت في الترسخ، وفي ذلك الصيف، أضاف عددًا من العناصر الأساسية - بما في ذلك إيدرسون، برناردو سيلفا وكايل ووكر - إلى ما أصبح أول فريق عظيم لسيتي.

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