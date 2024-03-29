تأمل أرقامه في صمت وجاء للأهلي تحت التهديد .. ردود الأفعال على رياض محرز أمام الاتفاق

تعرف على ردود أفعال الجماهير على أداء رياض محرز أمام الاتفاق...

SHAHID

سقط الأهلي، في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمام الاتفاق، في الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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وشهد اللقاء مشاركة رياض محرز مع الأهلي، بشكل أساسي منذ صافرة البداية وحتى النهاية، وتمكن من صناعة الهدف الثاني لفريقه، والذي خطف التعادل بعد التأخر بهدفين لهدف.

وتباينت ردود أفعال جماهير الأهلي، على أداء محرز أمام الاتفاق، بين مؤيد ومهاجم، وفي التقرير التالي من موقع سنعرض أبرز ردود أفعال جماهير الراقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أداء النجم الجزائري في اللقاء.