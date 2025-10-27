قد يواجه جود بيلينجهام، إيقافًا محتملًا بعد أن تم ضبطه وهو يقوم بإيماءة غير لائقة خلال فوز ريال مدريد 2-1 على برشلونة في الكلاسيكو. كان لاعب الوسط الإنجليزي هو صاحب هدف الفوز في البرنابيو، لكن احتفاله أثار الجدل مرة أخرى بعد أن التقطت الكاميرات صوراً له وهو يكرر نفس الإيماءة التي تسببت له في مشاكل في يورو 2024.
بيلينجهام في ورطة! نجم ريال مدريد مهدد بالإيقاف بعد إشارته الخارجة عقب الفوز على برشلونة!
حركة غير أخلاقية من بيلينجهام
لعب بيلينجهام دوراً حاسماً في فوز ريال مدريد 2-1 على برشلونة في سانتياجو برنابيو، حيث ساهم بهدف وصناعة في واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في الموسم في الدوري الإسباني. افتتح كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد، قبل أن يعادل فيرمين لوبيز النتيجة لبرشلونة، ثم سجل النجم الإنجليزي هدفاً قبل نهاية الشوط الأول ليستعيد الفريق الملكي تقدمه، وهو الهدف الذي أثبت في النهاية أنه كان حاسماً.
الاحتفالات اتخذت منحى غير متوقع عندما التقطت الكاميرات اللاعب الدولي الإنجليزي وهو يقوم بإيماءة بذيئة، مشيرًا إلى منطقة الفخذ بينما يخرج لسانه أمام المشجعين. سرعان ما انتشرت الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قورنت بالإيماءة نفسها التي قام بها بيلينجهام في يورو 2024 بعد تسجيله هدفًا لإنجلترا ضد سلوفاكيا، والتي فرضت عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسببها غرامة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني وإيقافه عن اللعب لمباراة واحدة.
- Getty Images Sport
مشاجرة عنيفة في الكلاسيكو
أدى هذا التصرف إلى وضع بيلينجهام مرة أخرى في موقف حرج، مما طغى على أدائه الرائع الذي ساعد ريال مدريد على توسيع صدارته في الدوري الإسباني إلى خمس نقاط. كانت المباراة نفسها ساخنة، حيث اشتعلت الأجواء في الدقائق الأخيرة بعد طرد بيدري في الوقت المحتسب بدل الضائع وسط شجار شارك فيه عدة لاعبين. من المتوقع أن يراجع الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم لقطات المباراة لتحديد ما إذا كانت تصرفات بيلينجهام تستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية، على الرغم من أن القرار قد يعتمد على مدى جدية تفسير الهيئات الإدارية لنيته.
إذا تمت معاقبته، فقد يواجه بيلينجهام غرامة أو حتى إيقافًا قصيرًا، وهو انتكاسة لا يستطيع ريال مدريد تحملها في الوقت الذي يستعد فيه لسلسلة من المباريات الصعبة. المدرب تشابي ألونسو، الذي أشاد بعودة لاعب الوسط منذ فترة التوقف الدولية، سيكون حريصًا على الاحتفاظ بأحد أكثر لاعبيه تأثيرًا. قال ألونسو بعد المباراة: "لقد قدم ثلاث مباريات جيدة جدًا. كنا نعلم قبل العطلة الأخيرة أنه يحتاج إلى وقت ودقائق لكي يبدأ، وقد كان أداؤه أفضل مما توقعنا. جود يركز على الشعور والتواصل والترابط. لهذا السبب قدم أداءً جيدًا في بعض المباريات".
نجم ريال مدريد فلت من عقوبة مشابهة
ليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها لاعب من ريال مدريد في جدل بسبب فعل مشابه. ففي عام 2019، قام جاريث بيل بإيماءة شهيرة تجاه مشجعي أتلتيكو مدريد - وهي إيماءة تعتبر مسيئة للغاية في إسبانيا - لكنه نجا من العقاب من قبل السلطات. قد يوفر هذا السوابق بعض الراحة لبيلينجهام، الذي يأمل أن تتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم موقفًا متساهلًا. ومع ذلك، فإن الحادثة السابقة التي تعرض لها لاعب الوسط في يورو 2024 قد لا تكون في صالحه، على الرغم من أن اختصاص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يمتد إلى مباريات الدوري الإسباني.
وقع مدرب برشلونة فليك في مأزق الأسبوع الماضي بعد أن حصل على بطاقة صفراء ثانية لإشارته أثناء فوز فريقه على جيرونا. كما حصل فليك على إيقاف لمباراة واحدة وتم منعه من التواجد على خط التماس في مباراة الكلاسيكو. ستتجه الأنظار الآن إلى ما إذا كان الدوري الإسباني سيتمكن من اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيماءة بيلينجهام غير اللائقة بنفس القوة، في حين أن عدم اتخاذ أي إجراء قد يكرر الإهانة التي وجهها لامين يامال قبل الكلاسيكو، وهو شعور شاركه فيه بشدة مشجعو فرق الدوري الإسباني الأخرى خلال المواسم القليلة الماضية.
- AFP
مباراة فالنسيا في محل شك
سيترقب بيلينجهام الآن أي قرار رسمي من سلطات الدوري بشأن العقوبة المحتملة، ولكن حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي. إذا كان التاريخ مؤشراً، فقد تستغرق عملية المراجعة عدة أيام، حيث من المرجح أن يجادل فريق ريال مدريد القانوني بأن الإيماءة كانت على سبيل المزاح أو أسيء تفسيرها من قبل الكاميرات. حتى لو تجنب الحظر، فمن المرجح أن يتم مناقشة الحادثة بشكل مكثف في وسائل الإعلام الإسبانية خلال الأيام المقبلة، مما سيؤجج الجدل الذي احتدم في الأسابيع القليلة الماضية.
في غضون ذلك، يظل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مركزًا على الحفاظ على مستواه الجيد مع ريال مدريد، الذي يدخل مرحلة حاسمة من الموسم. بعد استبعاده من تشكيلة توماس توخيل الأخيرة لمنتخب إنجلترا، يأمل بيلينجهام أن تصبح أدائه مع ناديه - وليس تصرفاته على أرض الملعب - موضوعًا للنقاش قبل مباريات المنتخب الإنجليزي القادمة ضد صربيا وألبانيا.