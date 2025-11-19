ثنائي برشلونة الدولي ويامال جاهزون لموقعة بيلباو.. وحسم موقف بيدري!

أبرز الأنباء السارة تمثلت في مشاركة النجم لامين يامال جزئياً في التدريبات مع احتمالية منحه بعض الدقائق في المباراة المقررة يوم السبت المقبل.

المهاجم البرشلوني، الذي يواصل تعافيه من ألم العانة، شارك في جزء من التدريبات مع المجموعة، ما يمنح مدربه الكثير من الأمل في منحه بعض الدقائق أمام بيلباو، بعدما غاب عن معسكر منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي الجارية، بداعي الإصابة، وهو الحال بالنسبة للاعب الوسط الشاب مارك كاسادو.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الثنائي رافينيا وجوان جارسيا، يمتلكان حظوظاً كبيرة للظهور مجدداً أمام بيلباو، بعد نحو شهرين من الإصابة لكل منهما.