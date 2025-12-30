CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport
محمد سعيد

بيدري يفاجى جماهير برشلونة قبل ديربي كتالونيا .. والكلمة الأخيرة لهانزي فليك!

البارسا في اختبار صعب قبل التوجه إلى السعودية

عاد النجم الإسباني بيدري إلى تدريبات برشلونة بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية، مؤكّدًا أنه أصبح في حالة بدنية جيدة تسمح له بالمشاركة في المباريات المقبلة.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن عودة بيدري للمباريات قد تبدأ من خلال مواجهة إسبانيول المرتقبة يوم السبت المقبل على ملعب "RCDE"، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني 2025-2026.

  • بيدري يطمئن جماهير برشلونة

    وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد ظهر بيدري أمس الإثنين في ملعب يوهان كرويف، خلال الحصة التدريبية المفتوحة التي ينظمها النادي تقليديًا في فترة أعياد الميلاد، ليطمئن الجماهير على جاهزيته بعد غيابه عن مواجهة فياريال الأخيرة.

    بيدري، الذي خاض هذا الموسم 1459 دقيقة بقميص برشلونة بواقع 19 مباراة وسجل خلالها هدفين و6 تمريرات حاسمة، إضافة إلى 290 دقيقة مع المنتخب الإسباني، أكد لوسائل الإعلام الرسمية للنادي أنه يشعر بالراحة البدنية، ما يعزز إمكانية مشاركته أساسيًا في الديربي.

    ديربي كتالونيا محطة حاسمة لهانزي فليك

    المدرب الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، اعتبر مباراة الديربي أمام إسبانيول في كورنيّا محطة حاسمة في بداية عام 2026، خصوصًا أن الفريق المنافس يعيش فترة تطور ملحوظة، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.

    فليك، الذي عاش الأجواء الصاخبة في الملعب ذاته الموسم الماضي خلال مباراة حسم اللقب، يدرك أن المواجهة ستكون اختبارًا قويًا قبل التوجه إلى السعودية لملاقاة أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.  

    ورغم غياب كل من جافي وكريستنسن واحتمال غياب أراوخو، تلقى فليك دفعة معنوية بعودة داني أولمو من إصابة في الكتف تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد مطلع الشهر الجاري.

  • تشكيلة برشلونة المتوقعة

    التشكيلة المتوقعة لبرشلونة قد تكون الأقرب إلى المثالية هذا الموسم، مع اعتماد فليك على إريك جارسيا في مركز الوسط الدفاعي، وهو ما قد يترك فرينكي دي يونج على مقاعد البدلاء.

    وفي هذه الحالة، سيكون التشكيل الأساسي على النحو التالي: جوان جارسيا في حراسة المرمى؛ وفي الدفاع كل من: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، بالدي؛ وفي الوسط: إريك جارسيا، بيدري، فرمين لوبيز؛ وفي الهجوم: لامين يامال، رافينيا، وفيران توريس.  

    أما في حال إشراك دي يونج، فسيتعين على المدرب الألماني التضحية بأحد قلبي الدفاع، وهو خيار لا يبدو مطروحًا حاليًا.

    بيدري مطلب أساسي ولكن!

    ورغم الفوز الكبير على فياريال (5-1) في الجولة الماضية، إلا أن الفريق افتقد لمسات بيدري في بعض الفترات، خصوصًا في الشوط الأول حين واجه عدة هجمات مرتدة. فليك يفضل وجود بيدري في الملعب لما يمنحه من توازن، لكنه شدد على أنه لن يجازف به في ظل جدول المباريات المزدحم.

    وبينما خطف بيدري وأراوخو وأولمو الأضواء في تدريبات الأمس، فإن الساعات المقبلة ستسلط الضوء على جوان جارسيا، الذي سيعود إلى ملعب كورنيّا في لحظة فارقة خلال الديربي المرتقب.

    قرار جوان جارسيا، ابن مدينة سالينت، بالانضمام إلى برشلونة مثّل صدمة كبيرة لجماهير إسبانيول، إذ لم يتفهم الكثيرون كيف اختار اللاعب النادي الكتالوني رغم أنه يمثل نقلة تنافسية كبيرة دون أن يغادر مسقط رأسه أو يبتعد عن جذوره.

    وهذا القرار جعل موعد عودته إلى "كورنيّا" بقميص برشلونة حدثًا بارزًا ومؤلمًا في أجندة جماهير إسبانيول، التي لن تتوانى عن توجيه هجوم لاذع إلى حارس الفريق السابق الذي رحل عن فريقهم إلى الغريم.

    جوان جارسيا أصبح سر قوة في كتالونيا الآن، وقد أثبت ذلك مرارًا وتكرارًا وأضاف خلال مباراة فياريال الأخيرة، دليلًا جديدًا، إذ أكد نجم إسبانيول السابق أن قتال البارسا لضمه رغم كل العراقيل كان يستحق بالفعل، لأنه أصبح نقطة قوة كبيرة للفريق.

    وأظهر جوان جارسيا أمام فياريال، كيف استطاع حماية عرين فريقه من عدة هجمات خطيرة لأصحاب الملعب نتيجة أخطاء قاتلة من زملائه في الدفاع والوسط، إذ تصدى لـ5 تسديدات من جانب لاعبي الغواصات، وهناك واحدة لم تُحتسب لأن مهاجم الغواصات الصفراء كان متسللًا، لكنها كانت الأعظم في اللقاء من جانبه، وقد ساهم بذلك في الفوز الثمين والحفاظ على فارق الصدارة مع ريال مدريد.

  • ما التالي لبرشلونة؟

    يستعد برشلونة للعودة من استراحة الشتاء في الدوري الإسباني بمواجهة قوية أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، وذلك قبل أن يلتقي رجال المدرب هانزي فليك نادي أتلتيك بيلباو، بقيادة مدربه السابق إرنستو فالفيردي، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بعد أربعة أيام فقط.

    وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد عاد إلى تشكيلة الفريق في الفوز الأخير على فياريال بنتيجة "2-0"، بعد غيابه عن لقاء أوساسونا في الدوري ومباراة كأس الملك أمام سي دي جوادالاخارا في دور الـ32.

    وعقب الانتصار على فياريال، الذي مثّل آخر مباريات برشلونة في عام 2025، قال فليك: "أعتقد أننا تغلبنا على الكثير من الأمور هذا العام. الأهم هو كيف يتدرب الفريق، الجميع يبذل 100%. نحن بحاجة إلى الراحة والاحتفال بعيد الميلاد كعائلة. المفتاح كان الدفاع، لقد عملنا عليه وأيضًا استعدنا جودتنا".

