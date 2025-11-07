وقال فيرجسون، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، الذي حقق 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة توليه منصبه، عن جوارديولا: "بيب! أنا سعيد للغاية بالترحيب بك في نادي الألف المرموق التابع لقاعة مشاهير LMA. لطالما كان حبك وشغفك العميقان باللعبة واضحين للغاية، ويجب أن تفخر بالتأثير الذي لا يُمحى الذي لا تزال تحدثه على اللعبة العالمية.
"إن الوصول إلى 1000 مباراة وتحقيق مثل هذا العمر الطويل في كرة القدم هو إنجاز لا يمكن الاستهانة به، كما أن الاستمرار في تحقيق ألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا والكأس المحلية في ثلاثة من أكثر الدوريات تنافسية في أوروبا هو أمر رائع. أتطلع إلى الاحتفال معك في حفل عشاء LMA لتكريمك رسمياً في نادي LMA Hall of Fame 1,000 Club."
وأضاف ريتشارد بيفان، الرئيس التنفيذي لرابطة مدربي الدوري الإنجليزي: "كرس بيب كامل مسيرته لتحقيق التميز، مدفوعًا بإرادة لا مثيل لها للفوز وأسلوبه المشهور عالميًا. إن إنجازاته ونجاحاته في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا لم يسبق لها مثيل، ولا يزال تأثيره يشكل كرة القدم للأجيال القادمة.
تعد إنجازات بيب من بين أبرز الإنجازات في تاريخ كرة القدم، ونيابة عن رابطة مدربي الدوري بأكملها، أقدم له تهانيّ الصادقة على تحقيقه هذا الإنجاز المرموق."