"فعل ضد بودو جليمت ما لم يقم به طوال مسيرته".. الدقيقة السوداء التي أثبتت حالة رودري الذهنية مع مانشستر سيتي بعد الإصابات

شهدت مباراة العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي ضد نظيره النرويجي بودو جليمت، مساء اليوم الثلاثاء؛ واقعة "تاريخية" في مسيرة متوسط الميدان الإسباني رودري هيرنانديز.

مانشستر سيتي سقط في فخ الخسارة (1-3) أمام بودو جليمت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

هذه الهزيمة وضعت السيتزنس في وضع صعب؛ حيث تجمد عند النقطة 13 في "المركز الرابع" مؤقتًا، بجدول ترتيب مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إلا أنه مع نهاية مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري؛ قد يخرج مانشستر سيتي من "الثمانية الأوائل"، والذين يتأهلون مباشرة إلى ثمن النهائي.

وتتأهل الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأوائل، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بينما تخوض الفرق من الترتيب التاسع وحتى الـ24، ملحقًا.