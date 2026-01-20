What next Rodri injury gfxGetty/GOAL
"فعل ضد بودو جليمت ما لم يقم به طوال مسيرته".. الدقيقة السوداء التي أثبتت حالة رودري الذهنية مع مانشستر سيتي بعد الإصابات

رودري عاش عامًا صعبًا للغاية من جميع النواحي..

شهدت مباراة العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي ضد نظيره النرويجي بودو جليمت، مساء اليوم الثلاثاء؛ واقعة "تاريخية" في مسيرة متوسط الميدان الإسباني رودري هيرنانديز.

مانشستر سيتي سقط في فخ الخسارة (1-3) أمام بودو جليمت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

هذه الهزيمة وضعت السيتزنس في وضع صعب؛ حيث تجمد عند النقطة 13 في "المركز الرابع" مؤقتًا، بجدول ترتيب مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إلا أنه مع نهاية مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري؛ قد يخرج مانشستر سيتي من "الثمانية الأوائل"، والذين يتأهلون مباشرة إلى ثمن النهائي.

وتتأهل الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأوائل، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بينما تخوض الفرق من الترتيب التاسع وحتى الـ24، ملحقًا.

    رودري يتحصل على "إنذارين" في دقيقة واحدة فقط

    وفي هذا السياق.. تحصل النجم الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لـ"حالة طرد" ضد بودو جليمت النرويجي، مساء اليوم الثلاثاء.

    "طرد" رودري ضد جليمت، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ جاء بعد تحصله على "كارتين أصفرين" متتاليين، خلال دقيقة واحدة فقط.

    "الكارت الأصفر" الأول، تحصل عليه رودري في الدقيقة 61؛ بينما أشهر الحكم "الإنذار الثاني" في وجه اللاعب، في الدقيقة 62.

    عندما تم تطبيق القوانين على رودري "بدون رأفة"

    المثير في الأمر أن البعض قد يصف "الكارت الأصفر الثاني"، الذي تحصل عليه النجم الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضد بودو جليمت النرويجي مساء اليوم الثلاثاء؛ بالقاسٍ للغاية، خاصة أنه لم يستخدم فيه العنف وجاء في منتصف الملعب.

    إلا أن الواقع غير ذلك؛ حيث طبق الحكم الألماني سفين يابلونسكي القانون بحذافيره، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: رودري قام بإمساك لاعب الخصم، وإسقاطه على أرضية الملعب.

    * ثانيًا: تصرف رودري، منع هجمة واعدة للخصم.

    وبالتالي.. لم يعمل يابلونسكي بـ"روح القانون"، مع الأخذ في الاعتبار أن الخطأ وقع في منتصف الملعب وأن رودري لديه "إنذارًا" قبلها بدقيقة؛ بل طبق النصوص التي تقضي بإشهار "الكارت الأصفر" ضد من يمنع هجمة واعدة للخصم، بدون رأفة.

    رودري اللاعب صاحب "السجل النظيف".. ولكن!

    والآن.. سننتقل إلى نقطة مهمة في تقريرنا؛ وهي تاريخ النجم الإسباني رودري هيرنانديز مع "حالات الطرد"، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

    ومثّل رودري البالغ من العمر 29 سنة، ناديي فياريال وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، إلى جانب فريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    كما لعب متوسط الميدان المخضرم، 59 مباراة "دولية" مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ منذ استدعائه في مارس من عام 2018، أي قبل 8 سنوات تقريبًا.

    المهم.. في كل مسيرته الاحترافية؛ لم يتعرض رودري سوى لـ"حالة طرد وحيدة"، قبل مواجهة بودو جليمت النرويجي.

    تاريخ رودري "النظيف" طوال مسيرته:

    * فياريال: 0 طرد في 84 مباراة.

    * أتلتيكو مدريد: 0 طرد في 47 مباراة.

    * إسبانيا: 0 طرد في 59 مباراة.

    أما مع مانشستر سيتي وبعد مباراة بودو جليمت؛ أصبح رودي يمتلك في رصيده "طردين"، خلال 280 مباراة رسمية.

    "الطرد" ضد بودو جليمت يكشف حالة رودري بعد الإصابات

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نشير إلى أن "طرد" النجم الإسباني رودري هيرنانديز الأول مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لم يكن في إطار اللعب.

    بمعنى.. "طرد" رودي الأول مع السيتزنس، والذي جاء يوم 23 سبتمبر 2023، في المواجهة ضد نادي نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ كان بسبب الاشتباكات، وليس تدخل في إطار اللعب.

    وقتها.. قام رودري بإمساك اللاعب مورجان جيبس وايت من عنقه، بجوار راية الركنية في الدقيقة 46؛ ليتم إشهار "الكارت الأحمر المباشر" في وجهه، كأول "طرد" في مسيرته الاحترافية.

    ومن هُنا.. يُعتبر "الطرد" الذي تحصل عليه متوسط الميدان الإسباني، في مواجهة مانشستر سيتي ضد بودو جليمت النرويجي، مساء اليوم الثلاثاء؛ هو الثاني في تاريخه، لكنه الأول في إطار اللعب.

    وهذا إن دل على شيء؛ فهو التراجع البدني والذهني الكبير لرودري، بعد الإصابات المتلاحقة التي عانى منها مؤخرًا.

    نعم.. رودري الذي تحصل على "الكرة الذهبية" عام 2024؛ تعرض لتمزق في الرباط الصليبي، أعقبه معاناة متكررة على مستوى الركبة.

    كل هذه المعاناة من الطبيعي أن تؤثر على حالة اللاعب الذهنية والبدنية، قبل حتى الفنية؛ لذلك نجده ارتكب في دقيقة واحدة فقط ضد بودو جليمت، ما لم يفعله طوال مسيرته الكروية.

