ليس بسبب الجماهيرية فقط .. بن هاربورج في "منطقة آمنة" وفهد سندي على درب رئيس النصر بالسقوط في فخ "السوشيال ميديا"

"مواجهة محفوفة بالمخاطر"، هكذا يمكن وصف التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وإن كنت في موقع مسؤول، فإما أن يكون طريقك بين الإشادة، مثل مالك نادي الخلود، الأمريكي بن هاربورج، أو الانتقادات، كما حدث مع فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد.
ولعلّ فهد سندي، وبن هاربورج، أبرز مثالين - في الوقت الحالي - على التعامل مع الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم تعامل الطرفين مع التسريبات والأوضاع داخل النادي، إلا أن ردود الأفعال تباينت بدرجة كبيرة، بين الإشادة والهجوم.
هذا التباين بين ردود الأفعال تجاه رئيس الاتحاد ومالك الخلود، يثير نقطة هامة، هو "فن التعامل مع السوشيال ميديا"، التي تُعد مواجهة تحمل مخاطرة كبيرة، بعدما حوّلت طريق سندي بشكل مفاجئ من نشاط واسع إلى "اختفاء مفاجئ".
كلاهما تواصل مع الجمهور، والاثنان اعتمدا على الجمل الرنانة والصور الفكاهية "الكوميك"، فلماذا رأينا فهد سندي يتعرض للهجوم، ومالك الخلود ينال الإشادة؟