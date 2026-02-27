بنفيكا تتعرض لانتقادات شديدة بسبب رد فعلها "المؤلم" على الجدل العنصري بين جيانلوكا بريستياني وفينيسيوس جونيور، حيث يقول القائد السابق للنادي إن النادي يواجه "أزمة أخلاقية"

بالنسبة إلى لويساو، فإن القضية تتجاوز بكثير مجرد مباراة واحدة أو نزاع منفرد بين لاعبين اثنين؛ فهي تمثل تحولاً جذرياً في البوصلة الأخلاقية للنادي. بعد وصوله إلى لوز في عام 2003 خلال فترة صعبة للغاية على الصعيد الرياضي، ساعد المدافع السابق في إعادة بناء الفريق، وفاز في النهاية بستة ألقاب في الدوري البرتغالي. وأشار إلى أنه على الرغم من أن النادي واجه تحديات رياضية هائلة من قبل، فإن الوضع الحالي يمثل شيئًا أكثر ضررًا لهويته الأساسية وقيمه الإنسانية الراسخة.

كان أحد الجوانب المثيرة للغضب بشكل خاص في دفاع بنفيكا الرسمي هو قرارهم بالاستشهاد باسم أيقونة كرة القدم البرتغالية أوزيبيو لتشتيت الانتباه عن مزاعم العنصرية. وأشار بيان النادي إلى أن قيمه الأساسية، التي يرمز إليها المهاجم الأسطوري، تجعل من المستحيل عملياً ربط المؤسسة بسلوك تمييزي. أثارت هذه التكتيكات الخاصة بالعلاقات العامة غضب لويساو بشدة، الذي اعتبرها استغلالاً غير محترم لشخصية محترمة لتجنب المساءلة وحماية لاعب يعتقد جازمًا أنه يكذب.

وأضاف: "استخدام صورة أوزيبيو، أسطورتنا الأكبر، كدرع يفترض أنه يحمي النادي من الوقوع في الخطأ في مكافحة العنصرية كان، على أقل تقدير، مؤلماً، شأنه شأن المحاولات العديدة لتشويه سمعة الضحية".

"مؤلم لأن بنفيكا كان دائمًا أكبر من أي ظرف أو لاعب أو مدرب أو لحظة. لطالما قدم نفسه كمؤسسة ذات قيم وبُعد إنساني ومسؤولية تاريخية. هكذا تعلمت وهكذا عشت منذ وصولي إلى لوز في عام 2003، عندما كان النادي يمر بأحد أكبر أزماته الرياضية.

"اليوم، ومع ذلك، نمر بأزمة من نوع مختلف، أسوأ بكثير، لأنها أخلاقية، وتثير أسئلة لا مفر منها بالنسبة لي: إلى جانب من نحن؟ والأهم من ذلك، إلى جانب من نحن؟ ما الذي ندافع عنه في حياتنا؟ هل نريد حقًا مواجهة المشكلة وجهاً لوجه، أم أننا نرغب فقط في إخفائها تحت السجادة؟"