بعد رحيله عن ريال مدريد.. آينتراخت فرانكفورت يكشف حقيقة التعاقد مع تشابي ألونسو

بعد أن تقدم دينو توبمولر، باستقالته من كمدير فني لآينتراخت فرانكفورت يوم الأحد، بدأت بالطبع عملية البحث عن خليفة له على قدم وساق. وسيتولى المسؤولية مؤقتًا مدرب فريق تحت 21 عامًا دينيس شميت ومدرب فريق تحت 19 عامًا وأيقونة النادي ألكسندر ماير.

"المزاج يتحول دائمًا إلى الإيجابية عندما تكون ناجحًا،دينيس شميت هو المدرب حتى إشعار آخر. لا يوجد ما يمكن قوله أكثر من ذلك"، هذا كل ما قاله كروش.