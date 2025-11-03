بعد ثلاثية إلتشي .. دعم دفاعي لبرشلونة قبل دوري الأبطال وفليك يعتمد على موهبة جديدة!

عاد الأمل لتدريبات نادي برشلونة يوم الإثنين، عندما استأنف الفريق الأول تدريباته في مدينة خوان جامبر الرياضية بمعنويات مرتفعة، يأتي هذا الاستئناف بعد الانتصار الهام الذي حققه الفريق في الدوري الإسباني على حساب نادي إلتشي، لتبدأ كتيبة المدرب الألماني هانز فليك الاستعدادات الفورية للمواجهة الأوروبية المقبلة.
يتجه الفريق الكتالوني إلى بلجيكا لملاقاة كلوب بروج ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وشهدت الحصة التدريبية أخبارًا سارة للمدرب فليك، تمثلت في عودة لاعبين مهمين من الإصابة، بالإضافة إلى استمرار سياسة دعم المواهب الشابة من أكاديمية لاماسيا، ما يمنح الفريق خيارات إضافية في منعطف حاسم من الموسم.