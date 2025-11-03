بعد ثلاثية إلتشي .. دعم دفاعي لبرشلونة قبل دوري الأبطال وفليك يعتمد على موهبة جديدة!

لم تقتصر الأخبار الجيدة في تدريبات برشلونة على عودة كريستنسن فحسب، بل شهدت الحصة التدريبية عودة الموهبة الشابة توني فرنانديز للمشاركة مع الفريق الأول. المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يعتبر أحد أبرز جواهر أكاديمية لاماسيا، عاد ليتدرب تحت إشراف فليك بعد مشاركته الأخيرة مع فريق "برشلونة الرديف". شارك فرنانديز في الشوط الأول من مباراة الفريق الرديف ضد جيرونا، قبل أن يتم استبداله بين الشوطين باللاعب خوان هيرنانديز.

ويُظهر استدعاء فليك المتكرر لفرنانديز، المولود في 15 يوليو 2008، ثقة المدرب الألماني الكبيرة في إمكانياته. وكان توني فرنانديز قد سجل ظهوره الأول الرسمي مع الفريق الأول في 4 يناير 2025، ليصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع برشلونة بعمر 16 عامًا و 173 يومًا. ويواصل فليك سياسته بالاعتماد على المواهب الشابة، حيث انضم إلى جانب فرنانديز في تدريبات الفريق الأول أسماء أخرى من قطاع الناشئين مثل درو، تشافي إسبارت، كوشين، وإيدير ألير، ما يؤكد أن مستقبل برشلونة يعتمد بشكل كبير على مخرجات أكاديميته الشهيرة.