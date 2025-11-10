بعد إصابتهما أمام فاييكانو.. كشف مدة غياب فالفيردي وحالة كورتوا!

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه جرى تشخيص إصابة فالفيردي في العضلة نصف الغشائية في ساقه اليمنى، مشيرة إلى أن هذه الإصابة ستبعده لمدة 10 أيام عن الملاعب، وجاءت كنتيجة مباشرة للإرهاق الشديد بعد أن لعب 1,261 دقيقة هذا الموسم.

وجاءت الإصابة بعد إصرار ألونسو على إشراكه كـ"ظهير طوارئ" أمام رايو، رغم أن اللاعب كان يعاني بالفعل من "انزعاج عضلي" وإرهاق واضح عقب مباراة ليفربول. وخلال 83 دقيقة من الركض، وصل جسده إلى "أقصى حدود" الإجهاد، لدرجة أنه "هو من طلب التغيير" بنفسه.

نتيجة لذلك، سيغيب فالفيردي عن وديتي منتخب أوروجواي في فترة التوقف الدولي المقبلة (ضد المكسيك والولايات المتحدة)، وسيبقى في فالديبيباس للتعافي، حيث يضع النادي هدفاً لعودته بنسبة 100% أمام إلتشي يوم 23 نوفمبر 2025.