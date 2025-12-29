بسعة 300 ألف متفرج.. هل منع الاتحاد الأوروبي لنادي مانشستر يونايتد من بناء أضخم ملعب في العالم؟!

النقطة الأهم في دحض هذه الشائعة تكمن في لوائح البنية التحتية للملاعب الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

فبالعودة إلى كراسة الشروط والمعايير التي يحددها الاتحاد القاري، نجد أن التشريعات تركز بشكل أساسي وحصري على الحد الأدنى لسعة الملاعب وليس الحد الأقصى.

يصنف الاتحاد الأوروبي الملاعب إلى أربع فئات رئيسية، حيث يشترط للحصول على التصنيف الرابع، الذي يسمح باستضافة المباريات الكبرى في البطولات القارية، ألا تقل سعة الملعب عن ثمانية آلاف مقعد كحد أدنى، بينما تتطلب استضافة نهائيات البطولات الكبرى مثل نهائي دوري أبطال أوروبا ملاعب بسعة لا تقل عادة عن ستين ألفاً إلى سبعين ألف متفرج.

لم يحدث في تاريخ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن وضع سقفاً لعدد الحضور الجماهيري أو منع نادياً من توسيع مدرجاته.

بل على العكس تماماً، تشجع الهيئات الرياضية الأندية باستمرار على تحديث ملاعبها وزيادة سعتها، لأن ذلك يصب مباشرة في مصلحة اللعبة من خلال زيادة عوائد بيع التذاكر وتحسين المظهر العام للمباريات المنقولة تلفزيونياً.

إن القول بأن الاتحاد الأوروبي قد يمنع بناء ملعب ضخم خوفاً من الثراء الفاحش للنادي هو قول يتنافى مع مبادئ اللعب المالي النظيف نفسها، التي تستثني مصاريف البنية التحتية والملاعب من حسابات العجز المالي لتشجيع الأندية على الاستثمار في الأصول طويلة الأجل.