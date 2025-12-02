"جماهير البارسا ستحبه 100%".. نصيحة مفاجئة لبرونو فيرنانديش بالانتقال إلى برشلونة!

أظهرت أندية دوري المحترفين السعودي اهتمامًا بفيرنانديش لفترة طويلة، على الرغم من صد الاهتمام في فترة الانتقالات الأخيرة، حيث لم يضغط قائد اليونايتد من أجل الخروج من "أولد ترافورد". إنه مرتبط بعقد يمتد حتى عام 2027 يتضمن خيار التمديد لمدة 12 شهرًا أخرى.

وسط ارتباطات انتقاله إلى الشرق الأوسط، تم إخبار يونايتد بأنه لا ينبغي عليهم تجاهل أي عروض انتقال من الدوري السعودي للمحترفين. قال ويس براون، نجم الشياطين الحمر السابق - متحدثًا لـ GOAL: "أعتقد أنه سيكون متاحًا. بغض النظر عما يحدث مع برونو، أعلم أنه يحب البقاء حقًا. في الوقت نفسه، إذا قُدمت عروض (ضخمة بشكل جنوني)، فماذا يمكنك أن تفعل؟ إنه يصل الآن إلى ذلك العمر حيث لا يزال يريد أن يكون جزءًا من اللعبة، لكن لا يمكنك رفض كل شيء لمجرد الرفض لأن العالم لا يعمل بهذه الطريقة. لا أعتقد أن أي شخص سيأخذ الأمر بشكل شخصي للغاية إذا حدث ذلك".

وتابع براون: "لقد فعل كل ما في وسعه لمحاولة مساعدة الفريق. في مرحلة ما، سيصل الأمر إلى تلك اللحظة الحاسمة إذا جاء شخص ما - ربما يتحدث عن السعودية بتلك الأموال. إذا حدث ذلك مرة أخرى، ومهما حدث، لا يمكنك لوم برونو. عليك أن تقبل أنه فعل الصواب بما كان عليه فعله ثم المضي قدمًا مرة أخرى. أنت بحاجة إلى لاعب بنفس تلك الطاقة. هذا ما لا يفهمه الناس - نفس الطاقة. أحياناً يقول أصدقائي 'إنه يفعل هذا، ويفعل ذاك'، وذلك لأنه أحياناً لا يفعل أي شخص آخر أي شيء! إنه يحاول أن يفعل شيئًا. الناس لا يفهمون ذلك ولا يستوعبونه، وهذا أمر جيد. لكنه بالتأكيد لاعب تحتاجه، أو تحتاج شخصًا مثله. ليس بالضرورة لاستبداله، ولكن في نفس الفئة. إذا كان سيغادر، فسيكون ذلك افتقادًا كبيرًا".