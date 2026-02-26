Getty
برونو فرنانديز ليس أسطورة مانشستر يونايتد! قائد الشياطين الحمر "اللا يصدق" كشف عن الشيء الوحيد الذي ينقصه ليختم إرثه في أولد ترافورد
سجل فرنانديز مع مانشستر يونايتد مثير للإعجاب
كشف فرنانديز أن مانشستر يونايتد كان مستعدًا لبيعه خلال صيف 2025، بعد أن أبدت الدوري السعودي للمحترفين اهتمامها به. شعر "بالألم" بعد أن علم أن العروض كانت قيد النظر، لكن لم يتم إبرام أي صفقة.
حقق موسم 2025-26 نجاحًا كبيرًا، حيث سجل ستة أهداف و12 تمريرة حاسمة، وأعيدت كتابة التاريخ في أولد ترافورد. حقق فرنانديز إنجازات أكثر من تلك التي حققها نجم مانشستر يونايتد بول سكولز في الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل فرنانديز أهدافًا من ركلات الجزاء أكثر مما سجله أفضل هداف في تاريخ النادي واين روني، وتجاوز 300 مباراة مع النادي في جميع المسابقات - بعد انضمامه من سبورتنج في يناير 2020.
هل سيُذكر فرنانديز كأسطورة في مانشستر يونايتد؟
كانت هناك تساؤلات متكررة حول مكانة مانشستر يونايتد بدون فرنانديز، نظراً لأهميته للفريق على مدار ست سنوات، لكنه ساعدهم في الفوز ببطولتين رئيسيتين فقط - كأس الرابطة في 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2024.
أفضل اللاعبين الذين مروا بما يُعرف بـ "مسرح الأحلام" يتمتعون بسير ذاتية أكثر تألقًا من ذلك بكثير، مما قد يضر بفيرنانديز في نهاية المطاف عندما يتعلق الأمر باكتساب مكانة بين الأساطير.
عند سؤاله عما إذا كان فرنانديز سيُذكر كأسطورة في مانشستر يونايتد، قال الجناح السابق للريد ديفلز شارب - في حديثه مع BetBrain - لـ GOAL: "أعتقد أنه سيُذكر دائمًا كلاعب رائع في مانشستر يونايتد. ما ينقصه هو الفوز بالبطولات.
"إذا بدأت في اختيار أفضل 11 لاعبًا في تاريخ مانشستر يونايتد، فهل سيكون ضمنهم لأنه لم يفز بالكثير؟ لكن الأهداف التي صنعها والأهداف التي سجلها والمباريات التي فاز بها بمفرده لا حصر لها. إنه لاعب رائع للنادي، لكنه يفتقر إلى عدد الجوائز".
هل يستطيع مانشستر يونايتد التخلي عن قائده فرنانديز؟
من المتوقع أن يثير فرنانديز الجدل حول انتقاله مرة أخرى هذا الصيف، حيث ينتهي عقده - الذي يتضمن خيار تمديد لمدة 12 شهراً - في عام 2027. قد يفتح مانشستر يونايتد الباب أمام العروض للاعب الذي سيبلغ 32 عاماً في سبتمبر.
قال المدافع السابق للريد ديفلز ويس براون لـ GOAL مؤخرًا عندما سُئل عما إذا كان مانشستر يونايتد قادرًا على التخلي عن فرنانديز: "بغض النظر عما سيحدث مع برونو، أعلم أنه يرغب حقًا في البقاء. في الوقت نفسه، إذا وردت عروض سخيفة، ماذا يمكنك أن تفعل؟
"لقد وصل الآن إلى سن لا يزال يريد أن يكون جزءًا منه، لكن لا يمكنك تجاهل كل شيء لأن العالم لا يعمل بهذه الطريقة. لا أعتقد أن أي شخص سيأخذ الأمر على محمل شخصي إذا حدث ذلك. لقد بذل كل ما في وسعه لمساعدة الفريق.
"في مرحلة ما، سيصل الأمر إلى تلك النقطة الحرجة إذا جاء شخص ما - ربما يتحدث عن السعودية مع تلك الأموال. إذا حدث ذلك مرة أخرى، مهما حدث، لا يمكنك لوم برونو. عليك أن تقبل أنه فعل الصواب بما كان عليه أن يفعله، ثم تمضي قدماً مرة أخرى".
هل سيبقى فرنانديز من أجل دوري أبطال أوروبا؟
قد يساعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في إقناع فرنانديز بالبقاء في ناديه الحالي لمدة عام آخر على الأقل، حيث يعود مانشستر يونايتد إلى السباق على المراكز الأربعة الأولى تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك.
قاد فرنانديز الفريق من المقدمة في دوره كقائد خلال سلسلة من ست مباريات دون هزيمة حقق فيها الفريق خمس انتصارات. بمجرد انتهاء الموسم المحلي، سيتوجه اللاعب الدولي البرتغالي - إلى جانب زميله السابق في أولد ترافورد كريستيانو رونالدو - إلى أمريكا الشمالية للمشاركة في كأس العالم 2026.
