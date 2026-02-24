Getty
ترجمه
برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن انتقال ماركوس راشفورد بشكل دائم
برشلونة يدرس بعناية صفقة راشفورد
لم يكن هذا قرارًا متسرعًا من برشلونة. قضت الأمانة الفنية، بقيادة المدير الرياضي ديكو، شهورًا في تقييم أفضل الخيارات لتعزيز الأجنحة بدقة. في حين أن النادي كان في البداية يسعى لضم لاعبين مثل نيكو ويليامز ولويس دياز، إلا أنه استقر في النهاية على راشفورد، الذي يمثل بديلاً منخفض التكلفة ولكنه ذو سلالة عريقة. كانت هذه الخطوة مدعومة بالكامل من قبل هانسي فليك، الذي رأى في الإنجليزي لاعبًا مثاليًا للتناوب على مستوى عالٍ لدعم لامين يامال ورافينها اللذين لا يمكن المساس بهما.
- Getty Images
ديكو يعقد قمة مهمة مع وكيل راشفورد
عقد ديكو قمة مهمة في برشلونة مع الممثل الرئيسي لراشفورد، أرتورو كاناليس، لوضع خطة الانتقال من عقد إعارة إلى عقد دائم، وفقًا لما أوردته صحيفة Sport. المديرون سعداء بتأثيره الفوري، خاصة بعد أن تم دفعه إلى التشكيلة الأساسية عقب إصابة رافينها. كان تكيفه سلسًا، مما يثبت أن الأشهر الأخيرة الصعبة التي قضاها في مانشستر كانت مجرد عثرة مؤقتة وليست تراجعًا دائمًا.
سجل راشفورد بالفعل 10 أهداف و13 تمريرة حاسمة، مستعيدًا المستوى الذي خشي الكثيرون أنه فقده في أولد ترافورد. كان ديكو وفريقه مترددين في البداية بشأن الالتزام بشرط الشراء البالغ 30 مليون يورو، وفضلوا انتظار رؤية كيف سيتعامل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مع ضغوط كامب نو. ومع ذلك، نظرًا لبدايته الإيجابية في كاتالونيا، فإن النادي مستعد الآن للمضي قدمًا في الصفقة.
موقف يونايتد الحازم
على الرغم من الإجماع الرياضي، فإن مانشستر يونايتد لا يسهل الأمور على العملاق الكتالوني. وفقًا للتقرير، يود برشلونة التفاوض على تخفيض مبلغ 30 مليون يورو، لكن نادي الدوري الإنجليزي الممتاز يصر على موقفه. ويؤكد النادي أن السعر تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الأولية بشأن الإعارة وأنه لا مجال لمزيد من المساومة. موقف مانشستر يونايتد لا يزال صارمًا. يجب على برشلونة دفع المبلغ المتفق عليه أو إعادة اللاعب إلى إنجلترا، على الرغم من أن مانشستر يونايتد يدرك جيدًا رغبة راشفورد القوية في البقاء في إسبانيا.
وفي حديثه مؤخرًا عن تأثير المهاجم والتزامه بقضية البلوغرانا، أشاد ديكو باللاعب الدولي الإنجليزي. "نحن سعداء جدًا به. كما أعتقد أنه ليس من السهل القدوم إلى هنا. إنه لاعب كرة قدم لعب على مستوى عالٍ جدًا، ويحظى بطلب كبير في نادٍ مثل مانشستر يونايتد. بعد ذلك، قضى ستة أشهر في أستون فيلا، حيث قدم أداءً جيدًا للغاية. في الواقع، لو كان بإمكان أستون فيلا الاحتفاظ به، لفعلوا ذلك؛ أعرف هذا لأنني تحدثت إلى أشخاص هناك. لكنه أراد فقط القدوم إلى برشلونة، وهذا أمر إيجابي للغاية. تمكنا من الحصول على قرض. حقيقة مجيئه إلى هنا وخفض راتبه ليتمكن من ذلك هو دليل واضح على أنه أراد حقًا المجيء، ونحن سعداء جدًا بذلك. إنه لاعب يقدم لنا الكثير"، قال المدير الرياضي.
- Getty Images Sport
معارضة الرئاسة وتركيز لا ماسيا
هذه الخطوة لا تخلو من منتقديها مع اقتراب انتخابات رئاسة برشلونة في 15 مارس. فقد أبدى المرشح كزافييه فيلاجوانا شكوكه علنًا بشأن مستقبل راشفورد في النادي، مقترحًا أن ينظر الفريق إلى الداخل بدلاً من إنفاق مبالغ كبيرة على مواهب خارجية.
وقال فيلاجوانا مؤخرًا لشبكة ESPN: "أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بضرورة النظر دائمًا إلى الداخل أولاً، كما قلت دائمًا، ثم النظر إلى الخارج اعتمادًا على خصائص اللاعبين الموجودين لديك. على سبيل المثال، أريد أن أضرب مثالاً بـ جان فيرجيلي، الذي يلعب حاليًا لمالوركا. إنه جناح رائع. ربما سأفكر في [تفعيل بند إعادة التعاقد معه] كخيار، على سبيل المثال، بدلاً من دفع قيمة بند راشفورد. ومع ذلك، فإن الرئيس ليس الوحيد الذي يتخذ القرار. يأتي الرئيس، ويطرح الأمور على الطاولة، ويتم النظر في البدائل، ومناقشتها، واتخاذ القرار. ما أنا متأكد منه هو أنه إذا تم اعتبار [توقيع راشفورد] أفضل قرار من الناحية الرياضية، فسيكون المال متاحًا لتحقيق ذلك".
إعلان