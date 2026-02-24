برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن انتقال ماركوس راشفورد بشكل دائم

على الرغم من الإجماع الرياضي، فإن مانشستر يونايتد لا يسهل الأمور على العملاق الكتالوني. وفقًا للتقرير، يود برشلونة التفاوض على تخفيض مبلغ 30 مليون يورو، لكن نادي الدوري الإنجليزي الممتاز يصر على موقفه. ويؤكد النادي أن السعر تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الأولية بشأن الإعارة وأنه لا مجال لمزيد من المساومة. موقف مانشستر يونايتد لا يزال صارمًا. يجب على برشلونة دفع المبلغ المتفق عليه أو إعادة اللاعب إلى إنجلترا، على الرغم من أن مانشستر يونايتد يدرك جيدًا رغبة راشفورد القوية في البقاء في إسبانيا.

وفي حديثه مؤخرًا عن تأثير المهاجم والتزامه بقضية البلوغرانا، أشاد ديكو باللاعب الدولي الإنجليزي. "نحن سعداء جدًا به. كما أعتقد أنه ليس من السهل القدوم إلى هنا. إنه لاعب كرة قدم لعب على مستوى عالٍ جدًا، ويحظى بطلب كبير في نادٍ مثل مانشستر يونايتد. بعد ذلك، قضى ستة أشهر في أستون فيلا، حيث قدم أداءً جيدًا للغاية. في الواقع، لو كان بإمكان أستون فيلا الاحتفاظ به، لفعلوا ذلك؛ أعرف هذا لأنني تحدثت إلى أشخاص هناك. لكنه أراد فقط القدوم إلى برشلونة، وهذا أمر إيجابي للغاية. تمكنا من الحصول على قرض. حقيقة مجيئه إلى هنا وخفض راتبه ليتمكن من ذلك هو دليل واضح على أنه أراد حقًا المجيء، ونحن سعداء جدًا بذلك. إنه لاعب يقدم لنا الكثير"، قال المدير الرياضي.