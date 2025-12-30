"سيصبح شريكًا استراتيجيًا في النادي" .. مرشح لرئاسة برشلونة يعلن تقديم مشروع من نوع خاص إلى ليونيل ميسي

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "سبورت" مساء يوم الثلاثاء، تقديم مارك سيريا وهو أحد المرشحين لرئاسة العملاق الإسباني برشلونة؛ مشروعًا كاملًا للأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة النادي السابق.

ميسي الذي قضى معظم مسيرته الكروية بين جدران برشلونة؛ اضطر للرحيل عن نادي طفولته في صيف 2021، بسبب الأزمة الاقتصادية.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية الشهيرة؛ فإن مشروع سيريا سيجعل من ميسي، شريكًا استراتيجيًا في النادي.

وأوضحت الصحيفة أن هدف هذا المرشح، من جعل ميسي شريكًا استراتيجيًا في برشلونة؛ هو إنقاذ النادي اقتصاديًا، مع زيادة مداخيله وسداد كافة الديون.