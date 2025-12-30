FBL-INDIA-MESSIAFP
أحمد فرهود

"سيصبح شريكًا استراتيجيًا في النادي" .. مرشح لرئاسة برشلونة يعلن تقديم مشروع من نوع خاص إلى ليونيل ميسي

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة؛ فهل تتحوّل إلى واقع؟!..

تشهد الفترة الحالية، صراعًا شرسًا بين المرشحين لرئاسة العملاق الإسباني برشلونة؛ حيث يقوم كل شخص منهم، بتقديم وعود من نوع خاص "رياضية واقتصادية" للجماهير.

ويتولى جوان لابورتا رئاسة برشلونة حاليًا؛ حيث من المقرر أن يخوض الانتخابات القادمة أيضًا، والمقررة في الفترة من مارس إلى يونيو 2026.

  • Lionel Messi Visits IndiaGetty Images Sport

    تقديم مشروع برشلوني "من نوع خاص" إلى ليونيل ميسي

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "سبورت" مساء يوم الثلاثاء، تقديم مارك سيريا وهو أحد المرشحين لرئاسة العملاق الإسباني برشلونة؛ مشروعًا كاملًا للأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة النادي السابق.

    ميسي الذي قضى معظم مسيرته الكروية بين جدران برشلونة؛ اضطر للرحيل عن نادي طفولته في صيف 2021، بسبب الأزمة الاقتصادية.

    ووفقًا للصحيفة الإسبانية الشهيرة؛ فإن مشروع سيريا سيجعل من ميسي، شريكًا استراتيجيًا في النادي.

    وأوضحت الصحيفة أن هدف هذا المرشح، من جعل ميسي شريكًا استراتيجيًا في برشلونة؛ هو إنقاذ النادي اقتصاديًا، مع زيادة مداخيله وسداد كافة الديون.

  • Lionel Messi Visits IndiaGetty Images Sport

    ملامح المشروع البرشلوني الذي تم تقديمه إلى ليونيل ميسي

    ومن ناحيته.. وعد مارك سيريا، المرشح لرئاسة العملاق الإسباني برشلونة؛ ببذل قصارى جهده من أجل إعادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى النادي، من جديد.

    سيريا قال في تصريحات مع صحيفة "سبورت": "ميسي لاعب متعدد الجنسيات، ويمتلك أشخاصًا محترفين من حوله في كافة المستويات؛ لذلك فإن جعله شريكًا استراتيجيًا لبرشلونة، سيعود بفوائد كبيرة على النادي".

    وكشف سيريا عن أن ميسي - إذا وافق على مشروعه -؛ سيكون لديه سلطة اتخاذ القرارات في جميع المجالات، التي يُمكن أن تضخ إيرادات مالية لبرشلونة.

    وشدد المرشح الرئاسي على أن الأسطورة الأرجنتينية؛ هو أحد أهم الحلول لحماية نموذج ملكية برشلونة، ولصناعة مستقبل مزدهر.

  • Lionel Messi Barcelona 2021Getty Images

    هل سيعود ليونيل ميسي إلى برشلونة كـ"لاعب"؟

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. مارك سيريا، المرشح لرئاسة العملاق الإسباني برشلونة، رد على سؤال بشأن إمكانية عودة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ كـ"لاعب" في صفوف الفريق الأول، إذا فاز في الانتخابات.

    وأعرب سيريا عن أمنيته بعودة ميسي إلى برشلونة كـ"لاعب"؛ ولكنه أكد أن هذا القرار يتخذه الجهاز الفني، وليس الرئيس.

    وأوضح أنه إذا تعذر عودة الأسطورة الأرجنتينية كـ"لاعب"؛ فيجب الاستفادة منه في الإطار المؤسسي، وهو الأمر الذي يعتمد عليه في مشروعه سالف الذكر.

    وأخيرًا.. تهرب سيريا من سؤال بشأن حصوله على رد من ليونيل ميسي، على المشروع الذي قدّمه له؛ قائلًا: "سيأتي وقت حديثنا عن هذا الأمر، لاحقًا".

  • FC Barcelona v RC Celta - La Liga SantanderGetty Images Sport

    مسيرة ليونيل ميسي الكروية.. وأرقامه مع برشلونة

    الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي البالغ من العمر 38 سنة، تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي برشلونة؛ قبل الصعود إلى الفريق الأول بشكلٍ رسمي، في عام 2005.

    وصنع ميسي عصر برشلونة الذهبي، بصحبة أبرز نجوم العالم وقتها؛ حيث أظهر موهبة كروية كبيرة، منذ مباراته الأولى مع الفريق.

    وسجل الأسطورة الأرجنتينية 672 هدفًا وصنع 303 تمريرات حاسمة، خلال 778 مباراة رسمية مع العملاق الإسباني؛ وذلك في مختلف المسابقات، سواء محلية أو قارية وعالمية.

    وكما ذكرنا.. اضطر ميسي للرحيل عن برشلونة صيف 2021، بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي؛ ليوقع مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، آنذاك.

    وبعد عامين مع الفريق الباريسي؛ قرر ميسي مغادرة الملاعب الأوروبية بالكامل، والانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

    ويكتب ليونيل ميسي تاريخ إنتر ميامي حاليًا، في الملاعب الأمريكية؛ كما جدد عقده حتى ديسمبر 2028، بشكلٍ رسمي.

  • FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-BARCELONAAFP

    مشوار نادي برشلونة في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق برشلونة الأول لكرة القدم أنهى عام 2025، بأفضل طريقة ممكنة؛ خاصة في مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي.

    و"يتصدر" برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 46 نقطة من 15 انتصارًا وتعادلًا في 18 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن نادي ريال مدريد، صاحب "المركز الثاني".

    أيضًا.. تأهل العملاق الكتالوني إلى دور ثمن النهائي، من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2025-2026؛ مع الاستعداد للمشاركة في السوبر المحلي، خلال الأيام القادمة.

    وبمسابقة دوري أبطال أوروبا.. يُعاني نادي برشلونة نسبيًا؛ حيث يحتل "المركز الخامس عشر" برصيد 10 نقاط، وذلك بعد مرور 6 جولات من مرحلة الدوري.

    ويحتاج برشلونة الفوز في آخر جولتين؛ من أجل تعزيز فرصته في التأهُل الأوروبي المباشر إلى دور ثمن النهائي، دون الاضطرار إلى خوض "الملحق".

