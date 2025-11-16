ظهر يامال لأول مرة مع البارسا في النهاية وهو في سن 15 عاماً، وبعد أن بلغ 18 عاماً في صيف 2025، أصبح الآن مرتبطاً بعقد مربح.
"كان هناك خطر لرحيل يامال".. جوردي كرويف يكشف كواليس تجنب برشلونة السيناريو الكارثي!
عقد يامال: اللاعب الشاب ربط مستقبله ببرشلونة
اعتمد الكثير من عمل برشلونة المبكر مع يامال على الثقة، حيث احتاج عملاق الليجا لإقناع الشاب الموهوب بأنه في أفضل مكان لتطوره المستمر. ويشتهر نظام أكاديمية لا ماسيا بإنتاج لاعبين يصبحون نجوماً عالميين.
يسير يامال بقوة على هذا الدرب، حيث تُجرى مقارنات مع ليونيل ميسي منذ اكتشاف إمكاناته الواضحة لأول مرة.
وقد تحطمت الأرقام القياسية حول الدولي الإسباني، مع وعود بالمزيد في المستقبل. تحرك برشلونة ليضمن أنه سيكون الطرف المستفيد من قدراته الحالية ونموه المستقبلي.
- Getty Images
لماذا اضطر برشلونة إلى تأجيل ظهور يامال لأول مرة مع الفريق الأول؟
عمل كرويف مع يامال وعائلته عندما كان يشغل منصب المدير الرياضي في كامب نو. لقد كان يعلم أن العملاق الكتالوني يمتلك إحدى أهم المواهب بين يديه.
لم يكن صد اهتمام المنافسين سهلاً، حيث صرح جوردي لـ SPORT: "كان هناك خطر من أن يغادر لامين برشلونة. لقد أجلنا ظهوره الأول حتى شعرنا بأننا 'مؤمَّنون' (مغطون). إنه استثنائي. لرعايته، يوجد النادي بالفعل. أنا لم أعد في الداخل (بالنادي) الآن".
كان كرويف قد صرح سابقاً لـ Movistar Plus بشأن تأجيل ظهور يامال الأول مع الفريق الأول، والذي كان يمكن أن يتم في وقت أبكر لو كان الأمر بيد أولئك الذين يراقبون تقدمه في التدريب: "في المرة الأولى التي ذهب فيها للتدريب [مع الفريق الأول]، بعد خمس دقائق، نظر إلينا المدرب، الذي كان تشافي، وقال 'هذا شيء مميز'. أردت أن أمنحه ظهوره الأول في وقت أقرب، لكن لم يكن لدينا عقد مع الفتى، لذا كان علينا أولاً التأكد من أنه سيكون لنا لسنوات عديدة. حتى اللاعبون المخضرمون رأوا أنه شيء مختلف، ومن الصعب جداً العثور عليه".
مقارنات مع ميسي: يامال يريد أن يصنع إرثه الخاص
لم يكن هناك ما يوقف يامال منذ أن اقتحم الساحة، حيث احتل مكانة بالفعل بين النخبة العالمية. إنه يدرك أن مقارنات ميسي ستستمر في ملاحقته، لكن النية تتجه نحو خلق إرثه الخاص مع النادي والمنتخب.
قال يامال: "لقد حاولت دائماً شق طريقي الخاص. بالطبع، ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ بالنسبة لي، بلا شك. إنه يلعب بقدمه اليسرى، وأنا كذلك. لقد لعب لبرشلونة، وأنا ألعب لبرشلونة. لقد لعب كجناح أيمن، وأنا كذلك. لدينا بالتأكيد الكثير من القواسم المشتركة، وهذا جيد. أنا فقط أريد أن أرسم طريقي الخاص".
أضاف حول تشبيهه المستمر بالأسطورة الأرجنتيني ميسي: "لقد كتب قصته الأسطورية، وآمل أن أحظى بمسيرة ناجحة مثل مسيرته. ولكن الأهم من ذلك، أريد أن ألعب كرة القدم بطريقتي، وأن أكتب قصتي الخاصة، وأن أجعل الناس يتذكرون اسم لامين يامال".
- Getty
الفائز بالكرة الذهبية: يامال مرشح للفوز بعدة كرات ذهبية
لقد قام يامال بعمل جيد في ذلك، حيث يدرك الملايين حول العالم الآن تماماً من هو وما هو قادر على تقديمه. جمع يامال بالفعل جائزتي كوبا المرموقة والفتى الذهبي، بينما أصبح فائزاً بألقاب الدوري الإسباني وبطولة أمم أوروبا. وقد احتل المركز الثاني في تصويت الكرة الذهبية لعام 2025 خلف الفائز النهائي عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان.
التوقعات هي أن يامال سيفوز بالكرة الذهبية في مرحلة ما، حيث يتوقع الكثيرون أن يتفوق على ميسي بضمان الفوز بعدة جوائز. وستقطع مآثره هذا الموسم شوطاً طويلاً نحو جعل هذا الاعتراف ممكناً في عام 2026، مع الحملات المحلية والقارية في برشلونة التي من المقرر أن يتبعها ظهور في نهائيات كأس العالم مع إسبانيا الصيف المقبل.