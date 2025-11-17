هؤلاء يعودون في الوقت المناسب.. دفعة هائلة لبرشلونة بشأن كابوس الإصابات!

كانت إصابة بيدري خلال خسارة الكلاسيكو أمام مدريد واحدة من الضربات القاصمة في موسم برشلونة المضطرب. تعرض لاعب خط الوسط لتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية البعيدة في فخذه الأيسر، وهي إصابة خطيرة كان من المتوقع أن تبعده لمدة ستة أسابيع.

هذا الجدول الزمني كان يعني غيابه عن مباريات حيوية في دوري أبطال أوروبا، ما يحرم برشلونة من اللاعب الذي يفرض الإيقاع، ويربط بين الخطوط، ويوفر التوازن في خط الوسط.

في غيابه، عانى برشلونة بشكل واضح. فبدون ذكاء بيدري التمركزي وقدرته على التحكم، أصبح بناء اللعب متقطعاً، والتحولات أبطأ، وفقد نموذج لعب فليك (ركيزته). أظهرت المباريات ضد كلوب بروج ومنافسي الدوري مدى اعتماد الفريق بشكل كبير على وجوده.

ولكن، في تطور كبير وغير متوقع إلى حد ما، استجاب بيدري بشكل جيد للغاية للعلاج، مما سمح للطاقم الطبي في برشلونة بتسريع عملية إعادة دمجه. أكد الصحفي تشافي كامبوس أنه من المتوقع الآن أن يكون متاحاً لمواجهة دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي في 25 نوفمبر، في مباراة قد تحسم التأهل المباشر لثمن النهائي. لن يخاطر برشلونة به ضد أتلتيك بيلباو، لكن الخطة واضحة: سيتم إشراك بيدري تدريجياً في ستامفورد بريدج.