هؤلاء يعودون في الوقت المناسب.. دفعة هائلة لبرشلونة بشأن كابوس الإصابات!
عودة بيدري السريعة قبل مواجهة تشيلسي
كانت إصابة بيدري خلال خسارة الكلاسيكو أمام مدريد واحدة من الضربات القاصمة في موسم برشلونة المضطرب. تعرض لاعب خط الوسط لتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية البعيدة في فخذه الأيسر، وهي إصابة خطيرة كان من المتوقع أن تبعده لمدة ستة أسابيع.
هذا الجدول الزمني كان يعني غيابه عن مباريات حيوية في دوري أبطال أوروبا، ما يحرم برشلونة من اللاعب الذي يفرض الإيقاع، ويربط بين الخطوط، ويوفر التوازن في خط الوسط.
في غيابه، عانى برشلونة بشكل واضح. فبدون ذكاء بيدري التمركزي وقدرته على التحكم، أصبح بناء اللعب متقطعاً، والتحولات أبطأ، وفقد نموذج لعب فليك (ركيزته). أظهرت المباريات ضد كلوب بروج ومنافسي الدوري مدى اعتماد الفريق بشكل كبير على وجوده.
ولكن، في تطور كبير وغير متوقع إلى حد ما، استجاب بيدري بشكل جيد للغاية للعلاج، مما سمح للطاقم الطبي في برشلونة بتسريع عملية إعادة دمجه. أكد الصحفي تشافي كامبوس أنه من المتوقع الآن أن يكون متاحاً لمواجهة دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي في 25 نوفمبر، في مباراة قد تحسم التأهل المباشر لثمن النهائي. لن يخاطر برشلونة به ضد أتلتيك بيلباو، لكن الخطة واضحة: سيتم إشراك بيدري تدريجياً في ستامفورد بريدج.
جوان جارسيا يعيد الاستقرار بين الخشبات الثلاث
إذا كانت إصابة بيدري قد أضرت بهيكل برشلونة، فإن غياب جارسيا قد أضر بأساساته. قبل تعرضه لتمزق في الغضروف المفصلي الإنسي في أواخر سبتمبر، كان اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً في مستوى رائع: سبع مباريات، ثلاث شباك نظيفة، وخمسة أهداف فقط استقبلتها شباكه.
جاءت إصابته، التي تطلبت جراحة بالمنظار في 27 سبتمبر، في أسوأ وقت ممكن. كان برشلونة قد بدأ يستقر دفاعياً، وكان تناغم جارسيا مع الخط الخلفي يتحسن كل أسبوع. بديله، فويتشيك شتشيسني، قدم الخبرة لكنه كافح لتكرار حضور جارسيا. على مدى تسع مباريات، استقبل برشلونة فرصاً أكثر بكثير، وافتقر إلى الثقة في بناء اللعب، وافتقد بشكل واضح حارسه الأساسي.
ومع ذلك، عملت فترة التوقف الدولي لصالح برشلونة. فمع عدم وجود مباريات تنافسية، تمكن جارسيا من استغلال الأسبوعين لإكمال المراحل النهائية من إعادة تأهيله دون ضغوط. تؤكد التقارير الآن أنه تعافى تماماً ومن المتوقع أن يبدأ أساسياً ضد أتلتيك بيلباو عند استئناف الليجا.
رافينيا يدخل المرحلة الحاسمة من تعافيه
قدمت فترة التوقف الدولي أيضاً لبرشلونة شيئاً نادراً ما تمتعوا به هذا الموسم: بيئة تدريب هادئة بدون إصابات جديدة، والأفضل من ذلك، علامات واضحة على التقدم. التحديث الأكثر تشجيعاً يتعلق برافينيا، الذي دخل رسمياً المرحلة النهائية من تعافيه.
يعمل الجناح بشكل فردي في المدينة الرياضية مركزاً على تجنب الانتكاسات. مع وجود عدد قليل فقط من لاعبي الفريق الأول في التدريب، تحولت كل الأنظار إليه ووصفت كل التقارير من داخل النادي تطوره بأنه "إيجابي للغاية". إذا استمر تقدمه، فمن المتوقع أن ينضم مجدداً إلى التدريبات الكاملة مباشرة بعد فترة التوقف الدولي، مما يمنح فليك لاعباً أساسياً مضموناً آخر خلال فترة ستكون فيها (المداورة) أمراً لا مفر منه.
تأتي عودته أيضاً في لحظة لا تزال فيها خيارات هجومية أخرى، مثل لامين يامال، في برامج تعافي أطول.
فترة إيجابية نادرة لفليك
بالنسبة للمدرب فليك، كانت الأشهر الأولى من الموسم أشبه باختبار للبقاء على قيد الحياة. غاب العديد من اللاعبين الرئيسيين بإصابات طويلة الأمد، وخلقت الخلافات الطبية توتراً مع المنتخبات الوطنية، كما أن الاضطراب المستمر في تشكيلة الفريق جعل من المستحيل تقريباً إرساء أسلوب لعب ثابت.
في أوقات مختلفة، خسر فليك بيدري، رافينيا، جافي، جارسيا، يامال، مارك أندريه تير شتيجن، والعديد من المدافعين. أصبحت التعديلات التكتيكية رد فعلية (انفعالية) بدلاً من أن تكون استراتيجية، وتذبذبت النتائج بينما كان برشلونة يحاول التكيف.
لهذا السبب تبدو الموجة الحالية من الأخبار الجيدة مهمة للغاية. عودة بيدري المتسارعة، وتعافي جارسيا الكامل، وتأهيل رافينيا المتقدم، تمنح برشلونة مجتمعة شيئاً لم يحظوا به طوال الموسم وهو الاستمرارية. سيتمكن فليك أخيراً من العمل مع فريق أكثر اكتمالاً، واستعادة التوازن التكتيكي، وبناء الاستمرارية قبل جدول مباريات مزدحم.
