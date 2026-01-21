AFP
بعد "مذبحة" الفار.. لابورتا يضبط طاقم تحكيم مواجهة سوسيداد يتبادل التهاني!
برشلونة يسقط في ليلة بطلها تقنية الفيديو
في ليلة عاند فيها الحظ كتيبة البلوجرانا بشكل غير مسبوق، تكبد برشلونة خسارة مؤلمة أمام مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 1-2 ضمن الجولة العشرين من الدوري الإسباني.
تحولت المباراة إلى مهرجان للفرص الضائعة والأهداف الملغاة، حيث تدخلت تقنية "الفيديو" وراية التسلل لإلغاء ثلاثة أهداف لبرشلونة، بالإضافة لإلغاء ركلة جزاء في الوقت القاتل.
ورغم نجاح ماركوس راشفورد في معادلة تقدم أويارزابال برأسية في الدقيقة 70، لم تدم الفرحة سوى دقيقة واحدة قبل أن يقتنص جونزالو جيديش هدف الفوز لأصحاب الأرض.
وقف القائم والعارضة وتألق الحارس ريميرو سداً منيعاً أمام طوفان هجمات البارسا، ليفشل الفريق في استغلال النقص العددي للخصم بعد طرد سولير.
هذه الهزيمة جمدت رصيد المتصدر عند 49 نقطة، ليشعل ريال مدريد المنافسة بتقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط، ما يجعل صراع الليجا على صفيح ساخن.
طاقم التحكيم يحتفل بأداء المهمة
غادر الطاقم التحكيمي منشآت "أنويتا" دون إخفاء رضاهم عن العمل المنجز، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، التي أكدت أنهم "تعانقوا بحرارة في موقف سيارات الملعب نفسه، قبل المغادرة، مظهرين فرحتهم دون أي تحفظ، بوجود رئيس برشلونة جوان لابورتا، الذي كان يتجه لمركبته لمغادرة الملعب أيضاً عندما وجد نفسه أمام مشهد التهاني المتبادلة والرضا من الطاقم التحكيمي بقيادة خيل مانزانو.
كان الحكم الرئيسي قد أخرج "الهادئ" فرينكي دي يونج عن طوره داخل الملعب، ومن غرفة الـVAR في "لاس روزاس"، قام ديل سيرو جراندي بتقييم عدة لقطات انتهت بالإضرار بالبارسا، حتى أن المدرب هانز فليك نفسه هنأه بسخرية في قاعة المؤتمرات الصحفية.
لابورتا والوفد المرافق له، الذين كانوا لا يزالون تحت تأثير مجريات المباراة، لم يكن بوسعهم فعل شيء سوى الشعور بالدهشة أمام استعراض الرضا الحماسي من الحكام، والتحمل واتخاذ طريق العودة، وهم منزعجون بوضوح من الاحتفال المنفتح، مع علم الحكام بوجود شهود.
حالات تحكيمية مثيرة للجدل
عاشت قمة "ريالي أرينا" ليلة تحكيمية عاصفة ومثيرة للجدل، حيث نصبت تقنية الفيديو (VAR) نفسها بطلاً للمواجهة بإلغائها أربعة أهداف وركلة جزاء في سيناريو درامي.
بدأت القرارات بإلغاء هدف مبكر لسوسيداد بداعي تسلل أويارزابال، ليدخل بعدها برشلونة في دوامة من القرارات العكسية؛ إذ أُلغي هدف فيرمين لوبيز بسبب مخالفة "دهس" ارتكبها داني أولمو، وسط جدل حول قانونية العودة للفار بعد تغير الاستحواذ.
كما حرمت "راية التسلل" دي يونغ ولامين يامال من هدفين آخرين، حيث فجرت لقطة يامال غضباً واسعاً بسبب عدم تطابق "إطار" التسلل شبه الآلي مع اللقطات التلفزيونية التي أظهرت قدم اللاعب مرتكزة على الأرض.
ولم يتوقف التدخل عند هذا الحد، بل ألغى الحكم ركلة جزاء لبرشلونة في الوقت القاتل من الشوط الأول للتسلل أيضاً، مع تجاهل شكوك حول ركلات جزاء أخرى ومخالفات لم تُحتسب للضيوف، مما جعل أداء الحكم خيل مانزانو وغرفة الفار تحت نيران الانتقادات الكتالونية.
- AFP
ماذا بعد لبرشلونة؟
لم يمنع تواجد باكو مارتينيز، الممثل المؤسسي لبرشلونة، في قرعة ربع نهائي كأس الملك من إعادة فتح ملف التحكيم الشائك. ففي تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو" عقب وقوع البارسا في مواجهة ألباسيتي، شكك مارتينيز علنياً في مصداقية تقنية التسلل شبه الآلي التي حرمت فريقه من هدف في "أنويتا"، قائلاً: "لو تم ضبط موضع الحذاء بشكل مختلف قليلاً لتغير القرار.. التقنية وُجدت لتحسين اللعبة لا لإثارة الجدل"، منتقداً في الوقت ذاته التدخل المبالغ فيه لتقنية الفيديو الذي أفسد أجواء اللقاء.
وبعيداً عن المكاتب الإدارية، يتعين على كتيبة هانز فليك طي صفحة الهزيمة سريعاً، حيث يحل الفريق ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الأربعاء على سلافيا براج التشيكي، في مواجهة مصيرية لتعزيز حظوظه في التأهل المباشر بدوري أبطال أوروبا.
إعلان