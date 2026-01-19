FBL-ESP-LIGA-REAL SOCIEDAD-BARCELONAAFP
علي رفعت

فضيحة "اللقطة المزيفة".. دليل تقني يثبت تلاعب تقنية الفيديو بتوقيت هدف يامال لإسقاط برشلونة!

من "حذاء ليفاندوفسكي" إلى "فريم يامال".. الأنويتا يتحول رسمياً إلى "مسرح الجرائم التقنية" ضد برشلونة.

في ليلة ممطرة أعادت للأذهان كوابيس الماضي القريب، سقط برشلونة في فخ الهزيمة أمام مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة (2-1) على ملعب "ريالي أرينا" ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

 لكن الهزيمة لم تكن مجرد خسارة ثلاث نقاط، بل تحولت إلى عاصفة جدل تحكيمي جديدة بطلها تقنية التسلل شبه الآلي، التي يبدو أنها تواجه عقدة خاصة في هذا الملعب عندما يتعلق الأمر بالبلوجرانا.

  • لغز "الفريم" الضائع.. ماذا حدث؟

    الصورة التي فجرت البركان، ونشرها حساب "أرشيفيو فار" المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية، كشفت عن خطأ تقني كارثي – بحسب وصفهم – تسبب في إلغاء هدف صحيح للجناح الشاب لامين يامال.

    التفاصيل تشير إلى لحظة تمرير المدافع جول كوندي الكرة تجاه يامال، ووفقاً للتحليل التقني، فإن لحظة التلامس الأول الحقيقية لكوندي مع الكرة كانت تُظهر قدم لامين يامال في وضعية سليمة تماماً. إلا أن غرفة تقنية الفيديو بقيادة الحكم ديل سيرو جراندي، اختارت  إطاراً زمنياً لاحقاً بجزء من الثانية، حيث لم تكن قدم لامين متطابقة مع لحظة التمرير الدقيقة، مما أظهر جسده مائلاً للأمام قليلاً وبالتالي احتساب التسلل بفارق مليمترات وهمية.

    هذا الخطأ في "اختيار الفريم" أعاد للأذهان فوراً واقعة "طرف حذاء ليفاندوفسكي" الشهيرة في نفس الملعب الموسم الماضي، مما جعل غرفة ملابس برشلونة تشتعل غضباً، معتبرين أن ما يحدث في "الأنويتا" لم يعد مجرد صدفة.

  • سيناريو المباراة: دراما الأهداف والعوارض الخمس

    بعيداً عن الجدل التحكيمي، كانت المباراة ملحمة كروية حبست الأنفاس، حيث دخل برشلونة اللقاء وهو يمتلك سلسلة انتصارات مرعبة (11 فوزاً متتالياً)، لكنه اصطدم بفريق باسكى منظم وشجاع.

    افتتح ميكيل أويارزابال التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة بعد عرضية متقنة، مستغلاً سوء تمركز دفاعي من برشلونة. 

    وحاول البارسا العودة في النتيجة طوال الشوط الأول، لكنه اصطدم بسوء حظ غريب وعارضة وقفت مع الحارس ريميرو بالمرصاد.

    في الشوط الثاني، دفع هانزي فليك بكل أوراقه الهجومية، وأثمر الضغط عن هدف التعادل في الدقيقة 70 برأسية قوية من ماركوس راشفورد الذي حل بديلاً ليصنع الفارق سريعاً، وبينما كانت جماهير برشلونة تتوقع الريمونتادا المعتادة، جاء الرد الباسكي صاعقاً.

    بعد أقل من دقيقة واحدة على التعادل، ومن هفوة دفاعية قاتلة، نجح جونزالو جيديش في تسجيل الهدف الثاني لسوسيداد، ليقتل فرحة الكتلان في مهدها ويعيد التقدم لأصحاب الأرض وسط ذهول هانزي فليك على الخط.

  • سوء الحظ يلاحق فليك

    لم تكن القرارات التحكيمية وحدها خصم برشلونة، بل عاندت الكرة الفريق بشكل غير مسبوق؛ حيث ارتدت الكرة من العارضة والقائمين 5 مرات كاملة خلال المباراة، كان آخرها رأسية كوندي في الدقيقة 85 التي اصطدمت بالعارضة وحرمت الفريق من تعادل قاتل.

  • ردود الفعل: سخرية وغضب

    انفجرت ردود الفعل عقب صافرة الحكم خيل مانزانو. البداية كانت من نجم الوسط الشاب فيرمين لوبيز، الذي نشر فوراً عبر إنستجرام صورة للحالة الجدلية الخاصة بلامين يامال مرفقة برموز تعبيرية ضاحكة، في إشارة واضحة للسخرية من القرار.

    أما هانزي فليك، فقد ظهر في المؤتمر الصحفي بابتسامة ساخرة عندما سُئل عن الحكم، مكتفياً بتعليق مقتضب وساركز قائلاً: "عمل جيد"، مكرراً نفس تعليقه على واقعة ليفاندوفسكي السابقة، ومؤكداً: "لقد شاهدنا الصور، الجميع شاهدها، لكننا لا نملك تغيير الواقع، لعبنا مباراة رائعة وخلقنا فرصاً لا تحصى، لكن كرة القدم تكون قاسية أحياناً".

  • الوضع في الليجا

    بهذه الخسارة الموجعة، يتجمد رصيد برشلونة عند 49 نقطة، ليتقلص الفارق مع ملاحقه المباشر ريال مدريد (48 نقطة) إلى نقطة واحدة فقط، مما يشعل صراع الليجا من جديد.

    ليلة الأنويتا لن تُنسى قريباً في كتالونيا، ليس بسبب الخسارة، بل بسبب الشعور المتزايد بأن التكنولوجيا التي وُجدت لتحقيق العدالة، باتت هي نفسها الخصم الأول للفريق في اللحظات الحاسمة.

