وسط حالة الغليان التي يعيشها جمهور برشلونة بعد تلقي الهزيمة الثانية في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 أمام تشيلسي، لم يراع الجناح البرازيلي رافينيا ذلك، وقام برد فعل مفاجئ رفقة لاعبي الخصم.
فيديو | دون مراعاة لمشاعر جمهور برشلونة .. تصرف مستفز من رافينيا بعد الهزيمة المذلة أمام تشيلسي
هزيمة ثقيلة لبرشلونة أمام تشيلسي
البلوز بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا استضافوا أمس الثلاثاء، البرسا بقيادة الألماني هانزي فليك، على استاد ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.
وأكرم أصحاب الأرض ضيافة الفريق الكتالوني بزيارة شباكه بثلاثية نظيفة، سجلها الفرنسي جول كوندي "بالخطأ في مرماه"، البرازيلي إستيفاو ويليان والإنجليزي ليام ديلاب في الدقائق 27، 55 و73 من عمر المباراة.
الهزيمة جمدت رصيد برشلونة عند النقطة السابعة في المركز الـ15 بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس.
ماذا فعل رافينيا؟
وبينما كان الجمهور البرشلوني الذي زحف خلف الفريق في مدرجات استاد النادي الإنجليزي غاضبًا من الحالة المتردية التي ظهرت بها كتيبة هانزي فليك بشكل مفاجئ، برز رافينيا بموقف مستفز..
لاعبو الفريقين تبادلوا التحية بشكل طبيعي عقب إطلاق صافرة النهاية كما هي العادة، لكن الغريب كان تبادل رافينيا الضحك رفقة لاعبي تشيلسي بشكل مبالغ به.
نجم برشلونة دعم بشكل طبيعي مواطنه إستيفاو بعد المستوى الرائع الذي ظهر به في اللقاء، لكنه بدى وكأنه يحتفل معه بفوز تشيلسي، حيث الضحك وحمله بحرارة كبيرة، وهو ما اعتبره الكثيرون تصرفًا مستفزًا، لا يراعي مشاعر الجماهير.
لكن رغم ذلك، توجه رافينيا للمدرجات، حيث يجلس جمهور برشلونة، لتقديم اعتذاره له، بعد الهزيمة المذلة.
الهزيمة الثانية لبرشلونة في دوري الأبطال
فشلت كتيبة هانزي فليك في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالنسخة الحالية من البطولة القارية..
برشلونة كان قد تعادل في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري أمام كلوب بروج البلجيكي بثلاثية لكل منهما، على أرض الأخير.
وقبلها حيث الجولة الثانية من المرحلة نفسها، تلقى البرسا الهزيمة – على أرضه – أمام باريس سان جيرمان؛ بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، بثنائية مقابل هدف وحيد.
فيما حقق الفريق الكتالوني انتصارين فقط خلال الخمس جولات الأولى، الأول كان أمام نيوكاسل الإنجليزي بثنائية مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الأولى، والثاني أمام أولمبياكوس اليوناني بسداسية مقابل هدف وحيد، في الجولة الثالثة.
جدير بالذكر أن برشلونة وصل لنصف النهائي دوري الأبطال في النسخة الماضية (2024-2025)، قبل الهزيمة في الأشواط الإضافية أمام إنتر الإيطالي، الذي خسر النهائي أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة.
- AFP
ماذا قدم رافينيا أمام تشيلسي؟
البرازيلي لم يشارك أساسيًا في المباراة، في ظل عدم جاهزيته البدنية بنسبة 100% بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، لذا فضل هانزي فليك الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء.
وما إن حلت الدقيقة 62، قرر فليك الدفع برافينيا في محاولة لتحسين الشكل الهجومي للفريق، مع إخراج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الملعب.
لكن خلال نصف ساعة تقريبًا، لم يلمس رافينيا الكرة إلا 15 مرة فقط، فيما مررها سبع مرات وفقدها أربع آخرين، بينما سدد تسديدة واحدة على المرمى.
وماذا بعد؟
أمام برشلونة ثلاث مباريات متبقية في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، لحسم مصيره من التأهل للدور المقبل..
البداية مع آينتراخت فرانكفورت الألماني في التاسع من ديسمبر المقبل، ثم الخروج لمواجهة سلافيا براج التشيكي في 21 من يناير 2026، وأخيرًا استضافة كوبنهاجن الدنماركي في 28 يناير 2026.
على المستوى المحلي، تشتعل المنافسة هذا الموسم على لقب الدوري الإسباني، وتسبب إهدار ريال مدريد النقاط مؤخرًا في تلاشي الفارق الكبير مع برشلونة في جدول الترتيب.
يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة بعد خوض 13 جولة من عمر المسابقة، علمًا بأن النادي الكتالوني حقق 4 انتصارات من آخر 5 مباريات (خسارة الكلاسيكو فقط).
ويلتقي برشلونة في الجولة الـ14 من الليجا بديبورتيفو ألافيس في 29 من نوفمبر الجاري، قبل أن يخوض قمة الجولة الـ15 باستضافة أتلتيكو مدريد في الثاني من ديسمبر المقبل.