برشلونة وأتلتيكو مدريد .. مباراة بلاي ستيشن على أرض الواقع و"شبح سورلوث" يدمر فلسفة فليك!

واحدة من أمتع المباريات هذا الموسم

شوطان من المتعة الخالصة في كرة القدم، أحدهما جاء لنا من ألعاب "البلاي ستيشن"، قبل أن نعود إلى أرض الواقع لنرى بداية مملة للشوط الثاني إلى حد كبير قبل ظهور المتعة من جديد في آخر ربع ساعة.

وسط احتفاء من جماهير برشلونة واستعداد للإجهاز على الغريم المدريدي، مثلما حدث مع جاره مرتين هذا الموسم، كانت المفاجأة بشكل مختلف تمامًا لفريق المدرب دييجو سيميوني.

الأرجنتيني لم يُدافع ويغلق المساحات في البداية، بل هاجم وسجل ثنائية مبكرة للغاية عن طريق خوليان ألفاريز وأنطوان جريزمان، قبل أن يأتي الرد القاسي برباعية من بيدري وباو كوبارسي وإينيجو مارتينيز وروبرت ليفاندوفسكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سيميوني لم ييأس، وعاد في الوقت القاتل بثنائية لماركوس يورينتي وألكساندر سورلوث، الذي يبدو أنه أصبح الشبح الذي تفنن في مطاردة الفريق الكتالوني وقتل فرحته هذا الموسم.

هذه النتيجة "4/4" رسمت لنا واحدة من أمتع مباريات الموسم بشكل عام، ولكنها لم تحسم المتأهل إلى نهائي كأس الملك، لتصبح كل الاحتمالات مفتوحة قبل لقاء العودة في معقل أتلتيكو!