علي رفعت

جحيم اعادة افتتاح كامب نو.. ليفا يُمزق ملف الخليفة، ميسي يحاصر لابورتا، ويامال يُروض مراهقته في اللحظة الأخيرة

الكامب نو الجديد يبتلع بيلباو!

لم تكن ليلة عادية في تاريخ برشلونة الحديث؛ فعودة الفريق إلى معقله التاريخي سبوتيفاي كامب نو لم تكن مجرد انتقال جغرافي، بل كانت استعادة للهوية الشرسة التي افتقدها الفريق لسنوات.

الأجواء في الملعب الجديد بدت وكأنها نسخة محسنة من الرعب الكروي، حيث تضافرت هندسة الصوت الحديثة مع حناجر الآلاف لتخلق جداراً صوتياً لا يمكن اختراقه. 

النتيجة التي أشارت إلى تقدم كاسح برباعية نظيفة ليست سوى عنوان عريض لتفاصيل دقيقة ومعارك جانبية دارت رحاها فوق العشب الأخضر وفي الغرف المغلقة، ليثبت البلوجرانا أن صاحب الأرض عاد ليحكم.

    تأثير الكامب نو.. كيف طردت الجدران خصمها؟

    لعل أبرز ما ميز هذه الليلة هو عودة مصطلح تأثير الكامب نو إلى الواجهة، ولكن هذه المرة بفعالية مرعبة أثرت حتى على قرارات التحكيم. 

    اللقطة الفاصلة جاءت في الدقيقة 53، عندما تدخل أويهان سانسيت بعنف على فيرمين لوبيز، الحكم خوسيه سانشيز اكتفى في البداية بإشهار البطاقة الصفراء، وهو قرار كان سيمر مرور الكرام في أي ملعب آخر.

    لكن هدير الجماهير في المدرجات الجديدة خلق ضغطاً رهيباً لا يمكن تجاهله، وكأن الجمهور هو من يدير غرفة تقنية الفيديو.

    هذا الضغط النفسي الهائل جعل مراجعة اللقطة أمراً حتمياً، ليعود الحكم بعد دقيقة واحدة ويلغي الإنذار ويشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب بيلباو.

    طرد سانسيت في الدقيقة 54 لم يكن قراراً تحكيمياً فحسب، بل كان إعلاناً رسمياً بأن الكامب نو عاد ليكون اللاعب رقم 12 الذي يرهب الخصوم ويفرض سطوته على قضاة الملاعب.

    ليفاندوفسكي يمزق ملف هاري كين

    وسط هذا الصخب، كان روبرت ليفاندوفسكي يخوض معركته الخاصة، بينما تتوارد الأنباء من المكاتب الخلفية عن رغبة الإدارة في جلب هاري كين كواجهة للمشروع الجديد، قرر البولندي أن يكون رده عملياً، ولم ينتظر سوى 4 دقائق ليفتتح التسجيل بقذيفة استقرت في الشباك، معلناً عن هدف التقدم.

    هدف ليفا كان رسالة سياسية موجهة للمقصورة الشرفية: أنا هنا، وما زلت الرقم 9 الذي يحتاجه الكامب نو. 

    تحركات المهاجم المخضرم وحسمه المبكر كانت صرخة رفض لسياسة البحث عن بديل، وكأنه يقول لخوان لابورتا: وفر أموال الصفقة الإنجليزية، فالماكينة البولندية تعمل بكفاءة قصوى.

    الدقيقة 10: ميسي يحاصر لابورتا في بيته الجديد

    وبينما كانت الإدارة تحتفل بالتجديد المعماري، جاءت الدقيقة العاشرة لتفسد النشوة الرسمية وتستبدلها بحنين جارف. 

    هتفت الجماهير باسم ليونيل ميسي بقلب رجل واحد، في مشهد سريالي وضع لابورتا في موقف لا يحسد عليه.

    الهتاف أكد أن تجديد الحجر لا يمحو الذاكرة، الجماهير وجهت رسالة واضحة: هذا الملعب، مهما تغير شكله وتطورت مرافقه، سيظل روحياً منزل ميسي.

    كان الهتاف بمثابة تذكير للإدارة بأن ملف رحيل الأسطورة لم يُغلق عاطفياً، وأن شبح ليو سيظل يحاصرهم حتى في ليالي الانتصارات العريضة، وأن التكريم الذي لم يحدث من الإدارة ستظل الجماهير تقوم به للأبد.

  • نيكو ويليامز.. البعبع الذي ذاب تحت الأضواء

    على الجانب الآخر، كانت الأنظار تتجه صوب نيكو ويليامز، الصفقة الحلم التي طالما غازلتها الصحافة الكتالونية.

    لكن ليلة الافتتاح تحولت بالنسبة له إلى كابوس، الجناح الشاب بدا وكأنه تأثر برهبة الملعب الجديد وضغط الجماهير، ليقدم أداءً باهتاً انتهى باستبداله في الدقيقة 55، أي بعد دقيقة واحدة من حالة الطرد، ليخرج مطأطأ الرأس.

    لغة الأرقام كانت قاسية على نيكو: طوال 55 دقيقة، لم يسدد أي كرة على المرمى، ونسبة تمريراته الصحيحة لم تتجاوز 73% (11 تمريرة فقط)، وخسر الاستحواذ 10 مرات، ونجح في مراوغتين فقط بعيداً عن مناطق الخطر. 

    نيكو ويليامز، الذي انتظر الجميع أن يبعث برسالة حسرة لبرشلونة، خرج وهو يجر أذيال خيبة الأمل، وكأن الكامب نو الجديد رفض أن يمنح الضيف فرصة للتألق.

    يامال.. درس القسوة ونضج اللحظة الأخيرة

    أما الجوهرة لامين يامال، فقد عاش شوطاً أول متناقضاً، النجم الشاب ظهر بملامح أنانية مفرطة، حيث احتفظ بالكرة أكثر من اللازم محاولاً المراوغة في 9 مناسبات وفقد الكرة 11 مرة، مما أثار حفيظة زملائه والجماهير في آن واحد.

    لكن، لأن الكبار يظهرون في الأوقات الحاسمة، تدارك يامال الموقف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. 

    تخلى عن فرديته وأرسل تمريرة سحرية وضعت فيران توريس أمام المرمى ليسجل الهدف الثاني، هذا الأسيست كان بمثابة إعلان توبة كروية، وكرره في آخر لحظة من المباراة صانعًا الهدف الرابع للزميل نفسه، ليثبت أن كرة الشوط الأول كانت نقطة تحول في عقلية اللاعب الذي أدرك أن اللعب الجماعي هو الطريق الوحيد للمجد وأن المراوغة لها حدود.

    جوان جارسيا.. حينما تكون نظافة الشباك أهم من القفاز الطائر

    في حراسة المرمى، هناك نوعان من التألق: حارس يطير لينقذ أخطاء فريقه، وحارس يمنح فريقه الثقة لكي لا يخطئ من الأساس، جوان جارسيا في ليلة عودته من الإصابة جسّد النوع الثاني بامتياز.

    ربما لم يضطر جارسيا للقيام بتصديات إعجازية أو ارتماءات استعراضية تلهب الحماس إلا بتصدي تحصيل حاصل في نهاية المباراة، لكن قيمته الحقيقية ظهرت في الهدوء الذي ساد الخط الخلفي، حتى جيرارد مارتين المهتز دومًا ظهر هادئًا وهو يلعب في مركز غير مركزه في قلب الدفاع.

    عودة جارسيا أعادت ترتيب البيت الدفاعي لبرشلونة، فبدت المنظومة أكثر تماسكاً وأقل ارتباكاً مما كانت عليه في غيابه. 

    الأهم من التصديات اليوم كان عودة الشباك النظيفة التي افتقدها الفريق في غيابه، وهو المكسب النفسي الأكبر الذي يبني عليه هانزي فليك للمباريات القادمة.

    جارسيا لم يكن مجرد حارس مرمى اليوم، بل كان عنوان الأمان الذي سمح للمهاجمين بالإبداع دون قلق من الخلف، مؤكداً أن الحارس الكبير هو من يخرج بقميص نظيف وشباك أنظف.

    بيت القصيد: رسالة شديدة اللهجة لمدريد

    مع فوز برشلونة برباعية نظيفة وسيطرته المطلقة على مجريات اللعب أمام خصم منقوص عددياً ومنهار نفسياً، يرسل الفريق الكتالوني إنذاراً شديد اللهجة للعاصمة مدريد.

    الفوز اليوم يعني تساوي النادي الكتالوني مع ريال مدريد في عدد النقاط، مما يلقي بكرة اللهب في العاصمة حيث للملكي مباراة أقل يخوضها ضد إلتشي مساء الأحد.

    الضغط الآن بات مضاعفاً على كتيبة تشابي ألونسو التي باتت تدرك أن برشلونة، بملعبه المرعب وروحه القتالية الجديدة، لن يتنازل عن الدوري بسهولة.

