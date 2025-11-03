العائلة عاشقة لبرشلونة! .. احتفال ليونيل ميسي وزوجته بعيد ميلاد تياجو "على طراز البلوجرانا"

تتجاوز علاقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بنادي برشلونة، حدود عالم الساحرة المستديرة؛ فهي ترمز إلى رابط ثقافي وعاطفي، شكّل جيلاً بأكمله.
ووصل ميسي من روزاريو الأرجنتينية إلى برشلونة، وهو في الثالثة عشرة من عمره؛ حيث ازدهرت مسيرته في مدرسة "لا ماسيا"، الخاصة بتكوين اللاعبين في النادي.
وظهر الأسطورة الأرجنتينية لأول مرة مع العملاق الإسباني، في سن السابعة عشرة؛ ونجح في قيادة الفريق الأول إلى أكثر فتراته نجاحًا، وألهم المشجعين في جميع أنحاء العالم بفنه الذي غير طريقة لعب كرة القدم.
وتحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا؛ أصبح ميسي محور "جيل ذهبي" فاز بكل الألقاب الممكنة مع برشلونة، بما في ذلك "السداسية" التاريخية عام 2009.
حتى بعد رحيله المؤثر في عام 2021، بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها النادي الإسباني العريق؛ لا يزال تأثير ميسي يتردد صداه، في "كامب نو" وخارجه.
أرقام ليونيل ميسي مع نادي برشلونة:
* مباريات: 778.
* دقائق: 63.513.
* مساهمات تهديفية: 975.
* أهداف: 672.
* تمريرات حاسمة: 303.