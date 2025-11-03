العائلة عاشقة لبرشلونة! .. احتفال ليونيل ميسي وزوجته بعيد ميلاد تياجو "على طراز البلوجرانا"

وفي هذا السياق.. شاركت أنتونيلا روكوزو، زوجة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، جميع عشاقهما حول العالم؛ صورة عبر موقع "إنستجرام"، من حفل ميلاد ابنهما الأكبر تياجو.

وظهر تياجو في هذه الصورة، وهو مرتديًا قميص برشلونة، مع زينة بـ"ألوان البلوجرانا - أزرق وأحمر -"، الخاصة بالنادي الإسباني الكبير.

أيضًا.. جاءت الخلفية التي ظهرت في الصورة، مستوحاة من ملعب "كامب نو" الخاص ببرشلونة، مع العبارة الشهيرة "أكثر من مجر نادٍ".

وحرص ميسي على التعليق على هذه الصورة؛ قائلًا: "كم هو رائع أن نحتفل بك يا تياجو!.. نحن نحبك كثيرًا جدًا".