أحمد رفعت

سيغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد .. برشلونة يتلقى ضربة موجعة جديدة بسبب إصابة لاعب وسطه!

إصابة نجم جديد في صفوف برشلونة

تلقى نادي برشلونة ضربة جديدة في صفوفه بعد إصابة لاعبه فيرمين لوبيز، الذي لم يشارك في تدريبات الفريق الصباحية اليوم الخميس بسبب مشاكل في ساقه اليمنى، ليخضع لبرنامج تدريبي خاص بعيدًا عن بقية اللاعبين.

وكان فيرمين قد أنهى مباراة الفريق أمام تشيلسي وهو يشعر ببعض الآلام التي بدأ يعاني منها منذ مباراة أتلتيك بيلباو، مما دفع الجهاز الطبي للنادي إلى منحه راحة والعمل على إصلاح إصابته بشكل خاص، وهو ما يثير المخاوف حول فترة غيابه.

    برشلونة يكشف تفاصيل إصابة فيرمين

    أكد برشلونة عبر بيان رسمي أن فيرمين يعاني من إصابة في عضلة السمانة للساق اليمنى، وأن فترة التعافي المتوقعة تصل إلى حوالي أسبوعين.

    وقال النادي الكتالوني في بيانه: "اللاعب فيرمين لوبيز يعاني من إصابة صغيرة في عضلة السمانة للساق اليمنى، ومن المتوقع أن يحتاج إلى فترة تعافي تقارب الأسبوعين".

    وكشفت صحيفة "سبورت" أن اللاعب الأندلسي تعرض للضربة أثناء مباراة العودة على كامب نو بسبب تدخل من لاعب أتلتيك بيلباو أويهان سانسيت، الأمر الذي أدى إلى تغييره في المباراة وطرد لاعب أتلتيك.

    عدد المباريات التي قد يغيب عنها فيرمين

    تم استبدال فيرمين في ستامفورد بريدج بالدقيقة 61، ومن المتوقع بحسب التشخيص الأولي أن يغيب عن أربع مباريات مقبلة لبرشلونة تحت قيادة المدرب هانزي فليك، ما يضع خط وسط الفريق في موقف صعب لحين عودة بيدري بشكل رسمي. 

    وحتى إذا عاد بيدري لمواجهة ألافيس، فمن المتوقع ألا يكون قد استعاد بعد إيقاع المباريات الكاملة بعد غياب عدة أسابيع.

    وسيغيب فيرمين عن برشلونة في 4 مواجهات، ستكون ضد: "ألافيس، أتلتيكو مدريد، ريال بيتيس في الدوري الإسباني، وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا".

  • متى سيعود فيرمين للمشاركة؟

    من المتوقع أن يكون فيرمين لوبيز جاهزًا للمشاركة مع برشلونة في المباراة القادمة ضد أوساسونا المقررة يوم 13 ديسمبر على ملعب كامب نو، في حال سارت عملية تعافيه وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الجهاز الطبي للفريق. 

    إذا تمكن اللاعب من استعادة لياقته البدنية والفنية بشكل كامل، فإن ظهوره في هذا اللقاء سيكون بمثابة دفعة قوية للفريق، خصوصًا في ظل غياب عناصر مهمة عن خط الوسط في الأسابيع السابقة، ما سيمنح الفريق المزيد من الخيارات التكتيكية أمام المدرب هانزي فليك.

    وتفتح فترة غياب فيرمين الباب أمام داني أولمو لإثبات قدراته في مركز صانع الألعاب الأساسي، وهو المركز الذي اضطر اللاعب للابتعاد عنه في المباريات الأخيرة، حيث لعب في مراكز مختلفة لدعم الفريق في غياب بيدري عن محور الوسط. 

    ومشاركة أولمو في مركزه الأصلي ستسمح له بالاستفادة من إمكانياته الإبداعية بالكامل، سواء في صناعة الفرص أو الربط بين خطي الوسط والهجوم، وهو ما قد يعيد التوازن التكتيكي للفريق ويزيد من فعالية الهجوم على نحو واضح.

    كما أن العودة المتوقعة لفيرمين ستخفف العبء عن أولمو وزملائه في الخطوط الأمامية، وستتيح للمدرب إمكانية توزيع الأدوار بشكل أفضل، بما يضمن توازن الفريق بين الدفاع والهجوم ويعزز من فرصه في المنافسات القادمة، سواء على المستوى المحلي أو القاري. 

    وبالتالي، ستكون المباراة ضد أوساسونا اختبارًا مهمًا لتقييم جاهزية فيرمين بعد الإصابة، وللتأكد من أن الفريق قادر على العودة إلى نسقه المعتاد قبل انطلاق مرحلة حاسمة من الموسم.

  • ما القادم لبرشلونة؟

    ويواصل برشلونة التحضير لمجموعة من المواجهات القوية والحاسمة خلال الأيام المقبلة، حيث يستعد الفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء السبت في إطار الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني. 

    وتأتي هذه المباراة في توقيت حساس للبلوجرانا، إذ يسعى الفريق للعودة بقوة بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة وللحفاظ على موقعه في صدارة المنافسة المحلية.

    وفي نفس المسابقة، سيخوض برشلونة اختبارين أكثر صعوبة خلال الأسبوع التالي، حيث يلتقي أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، في مواجهة تُعد من أهم مبارياته هذا الموسم نظرًا لقوة المنافس ومنافسته المباشرة على المراكز الأولى. 

    ثم يعود البلوجرانا ليستقبل ريال بيتيس يوم السبت 6 ديسمبر، قبل أن يتوجه إلى مواجهة أوروبية مرتقبة أمام آينتراخت فرانكفورت يوم الثلاثاء 9 ديسمبر في الجولة الحاسمة من دوري أبطال أوروبا.

    ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف ريال مدريد المتصدر، مما يجعل المباريات المقبلة فرصة ذهبية للضغط على غريمه التقليدي ومحاولة اعتلاء القمة. 

    وعلى الصعيد القاري، لا تبدو أوضاع برشلونة مستقرة، إذ يعيش الفريق وضعًا معقدًا في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثامن عشر في الترتيب الإجمالي لمرحلة الدوري برصيد 7 نقاط فقط. هذا المركز قد يدفعه للدخول في مرحلة الملحق المؤهل لدور الـ16، وهي خطوة لم تكن ضمن تطلعات النادي ولا جماهيره، خاصة وأن الفريق كان يطمح لحسم تأهله مبكرًا دون الدخول في حسابات معقدة.

