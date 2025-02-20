بث مباشر: شاهد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 الطريق إلى النهائي

شاهد بالفيديو بث مباشر لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 ومعرفة منافس الأهلي والترجي والبقية ..

تستمر الإثارة الإفريقية والمتعة مع دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وتواصل الفرق إمتاع الجماهير بعد السنوات المميزة الماضية.

كان دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2025 شاهدًا على استمرار تطور الكرة في القارة السمراء، وتوالي العديد من المفاجآت.

ومع بلوغنا ربع نهائي البطولة، أصبح من الصعب التكهن ببطل النسخة الحالية من المسابقة، لقوة التنافس بين الفرق الثمانية والمفاجآت المدوية في البطولة حتى الآن.

وفي الفقرة الآتية نتابع البث المباشر لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025 والطريق إلى النهائي.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة