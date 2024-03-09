بايرن ميونخ وماينز | هاري كين "ملعون"؟.. امنحني 11 منه وسأصنع فريقًا يفوز بكل شيء!

الأمير ينفجر في أليانز أرينا

حقق بايرن ميونخ فوزًا كاسحًا على حساب ماينز بنتيجة 8-1، على ملعب أليانز آرينا، ضمن الجولة 25 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وسجل أهدف الفريق البافاري كل من "هارى كين (هاتريك) وليون جوريتسكا (هدفين) وتوماس مولر وجمال موسيالا وسيرج جنابري، فيما جاء هدف ماينز عن طريق نديم أميري.

ورفع البايرن رصيده إلى 57 نقطة في وصافة ترتيب البوندسليجا، بفارق 7 نقاط خلف ليفركوزن، الذي لم يخض بعد مباراته في الجولة (أمام فولفسبورج)، بينما تجمد رصيد ماينز عند 16 نقطة في المركز 17.

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وتبدو مهمة الفريق البافاري صعبة للغاية في الحفاظ على لقبه الذي توج به في آخر 11 موسمًا، حيث تتبقى فقط 10 مباريات أمام ليفركوزن، الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموس في مختلف المسابقات (الفريق الوحيد في أوروبا الذيذ الإنجاز).