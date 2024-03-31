ماذا قدم حكيمي أمام مارسيليا؟

حقق باريس سان جيرمان الفوز على مضيفه مارسيليا بنتيجة 2-0، ضمن الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

وجاءت ثنائية باريس عن طريق وفيتور فيريرا وجونسالو راموس في الدقيقتين 53 و85، رغم أن الفريق كان يعاني من نقص عددي بعد طرد لوكاس بيرالدو في الدقيقة 40.

وشارك النجم المغربي أشرف حكيمي في المباراة كاملة، وقدم مجهودًا كبيرًا، لكنه أهدر فرصة هدف محقق في بداية الشوط الثاني.

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وعلى مستوى الأرقام أرسل حكيمي 54 تمريرة بنسبة دقة 90.7%، وقام بـ3 التحامات ناجحة، مقابل 11 غير ناجحة.

وعلى المستوى الهجومي، سدد كرة واحدة ارتطمت بأحد مدافعي مارسيليا، وأرسل عرضية واحدة غير ناجحة، ولم يصنع أي فرصة.

ودفاعيًا، شتت 4 كرات، ولم يحاول افتكاك أي كرة وتصدى لتسديدة واحدة، ولم يقطع أي كرة، وارتكب 3 أخطاء دون أن يفوز بأي مخالفة.

ويستعرض جول في السطور التالية، ردود الفعل على أداء حكيمي في مواجهة مارسيليا: