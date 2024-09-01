باريس سان جيرمان وليل | حكيمي ينجح في المهمة المركبة.. وأمر واحد يزعج إنريكي!

لم يسجل أو يصنع.. ولكن!

حقق باريس سان جيرمان فوزًا مهمًا على حساب مضيفه ليل بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاءت ثلاثية سان جيرمان عن طريق فيتينيا من ضربة جزاء وبرادلي باركولا وكولو مواني في الدقائق 33 و36 و90، بينما أحرز إيدون زيجروفا هدف ليل الوحيد في الدقيقة 78.

ويتصدر باريس ترتيب الليج وان بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما يحتل ليل المركز السادس بـ6 نقاط، حيث تلقى أول هزيمة في المسابقة بعد انتصارين.

وقدم النجم المغربي أشرف حكيمي أداءً مميزًا مع بي إس جي في المباراة، وهو ما يستعرضه جول فيما يلي: