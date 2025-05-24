باريس سان جيرمان على طريق الثلاثية، هنا خليفة مبابي.. والكرة الذهبية ليست حكرًا على ديمبيلي

النادي الفرنسي إلى أين؟!

حسم باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا لصالحه بعد تغلبه على ريمس في المباراة النهائية، ليجمع بذلك الثنائية المحلية هذا الموسم بعد تتويجه سابقًا بلقب الدوري.

هذا الانتصار، الذي شهد تألقًا لافتًا لعدة نجوم، لا يضيف فقط كأسًا غالية إلى خزائن النادي الباريسي، بل يمهد الطريق بقوة نحو حلم الثلاثية التاريخية، مع ترقب المواجهة الحاسمة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي تفاصيل هذا التتويج، برزت أسماء شابة أكدت أن مستقبل الفريق يبشر بالكثير، وأن النقاش حول الأفضلية الفردية قد يتخذ أبعادًا جديدة وغير متوقعة هذا الموسم.