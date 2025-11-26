باريس ضد توتنهام | صدق أو لا تصدق .. "قط" كولو مواني يستأسد على ماركينيوس في ليلته التاريخية، وفيتينيا ينتقم لنفسه!

في مباراة لم تقل إثارة عن التي جمعتهما في كأس السوبر الأوروبي 2024-2025، قدم باريس سان جيرمان وتوتنهام وجبة كروية دسمة لجمهورهما ليلة الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

على حديقة الأمراء في باريس، حققت كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي الفوز أمام السبيرز بقيادة توماس فرانك بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

البداية مع الضيوف، حيث سجل الثلاثي ريتشالسون، راندال كولو مواني "هدفين" في الدقائق 35، 50 و72 من عمر المباراة.

فيما أتت خماسية باريس عن طريق فيتينيا "ثلاثية – هاتريك"، فابيان رويز وويليان باتشو في الدقائق 45، 53، 59، 65 و76 من عمر اللقاء.

وقد رفع هذا الانتصار الكبير رصيد الفريق الباريسي للنقطة 12 في وصافة جدول الترتيب متأخرًا بثلاث نقاط عن آرسنال "المتصدر"، فيما تجمد رصيد توتنهام عند ثماني نقاط في المركز الـ16.

وللتعمق أكثر في بعض تفاصيل تلك المواجهة المثيرة بين باريس سان جيرمان وتوتنهام، دعونا نستطرد في السطور التالية..