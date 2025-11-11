من باتمان إلى المافيا والقدم الواحدة والمنشطات: 8 تصريحات جدلية خلدها صراع ميسي ورونالدو!

لمدة تزيد عن 15 عاماً، لم تكن المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مجرد صراع داخل المستطيل الأخضر، بل كانت حرباً ثقافية وإعلامية شاملة.

هذا الصراع الأسطوري أجبر الجميع - من رؤساء الفيفا إلى أساطير الماضي واللاعبين الحاليين وحتى عائلاتهم - على اختيار طرف.

ونتيجة لذلك، امتلأ أرشيف كرة القدم بتصريحات عاطفية، غير منطقية، وأحياناً جدلية بشكل صريح، كانت هذه التصريحات بمثابة وقود دائم لإشعال الجدل.

فيما يلي نرصد 8 من أكثر التصريحات إثارة للجدل والتي تحولت إلى سقطات تاريخية في هذه المقارنة المستحيلة.