تذبذب ليفربول مرة أخرى بدون محمد صلاح - الذي تم تسميته على مقاعد البدلاء - خلال رحلة إلى ليدز، حيث تم تقاسم النقاط في مباراة مثيرة شهدت ستة أهداف. سجل آو تاناكا هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لصالح أصحاب الأرض في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 في إيلاند رود، بعد أن سجل هوجو إيكيتيكي هدفين سريعين للريدز. كان ليدز قد عاد بشكل رائع من تأخره بهدفين قبل أن يعيد دومينيك سوبوسلاي التقدم للريدز ويبدو أنه قد فاز بالمباراة، لكن المفاجأة جاءت في اللحظات الأخيرة والتي كلفت فريق أرني سلوت غالياً.

بعد أن نجا من بضع مخاوف مبكرة، سيطر ليفربول على المباراة دون أن يصبح مسيطراً. أفضل فرص الشوط الأول كانت من نصيب رجال ميرسيسايد، حيث سدد كورتيس جونز أولها في العارضة في الدقيقة 16، بعد أن ارتطمت تسديدته الملتفة من حافة منطقة الجزاء بالعارضة.

كان على فيرجيل فان ديك أن يبذل جهدًا أكبر قبل نهاية النصف ساعة الأولى من المباراة، عندما سدد رأسية حرة فوق العارضة، بينما سدد كودي جاكبو كرة سريعة في هجمة مرتدة في نهاية الشوط الأول، لكنها انحرفت قليلاً عن المرمى. تقدم فريق سلوت في غضون ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، بعد أن سمح تمريرة خاطئة من جو رودون لإيكيتيكي بالانفراد بالحارس وتسجيل هدف بهدوء في الزاوية السفلية. وسجل الفرنسي هدفه الثاني بعد أقل من دقيقتين، عندما بقي في وضع غير متقدم ليتلقى تمريرة عرضية منخفضة من كونور برادلي ويسجلها في مرمى لوكاس بيري.

حصل أصحاب الأرض على فرصة للتعويض قبل 17 دقيقة من نهاية المباراة، عندما اندفع إبراهيما كوناتي بتهور على ويلفريد جنونتو، وبعد مراجعة VAR، سجل دومينيك كالفرت-لوين هدفاً من ركلة جزاء. احتفل ملعب إيلاند رود مرة أخرى في الدقيقة 75 عندما أدرك أنطون ستاش التعادل، لكن هذه الأجواء الحماسية تلاشت مرة أخرى قبل 10 دقائق من نهاية المباراة عندما استقبل زوبوسلاي تمريرة من رايان جرافنبرخ وسددها بهدوء في شباك المرمى. لكن ليدز لم يستسلم، ولعب تاناكا دور البديل المتميز بشكل مثالي عندما سجل هدفًا من مسافة قريبة بعد أن سقطت الكرة في طريقه عند القائم الخلفي.

    حارس المرمى والدفاع

    أليسون (6/10):

    أظهر البرازيلي بعض ردود الفعل الذكية في ظروف رطبة صعبة ولم يستطع فعل أي شيء حيال أهداف ليدز، حيث تركت جهود زملائه أمامه الكثير مما هو مرغوب فيه.

    كونور برادلي (6/10):

    كان في بعض الأحيان خارج موقعه، لكنه تعافى جيدًا عندما تم إرجاعه. حصل على بطاقة صفراء بسبب تدخل متهور في أواخر الشوط الأول، لكنه عوض عن ذلك عندما أعد الهدف الثاني لإيكيتيكي.

    إبراهيما كوناتي (3/10):

    لا يزال يبدو بعيدًا عن الإقناع عندما يواجه مرماه، حيث سدد عدة كرات في الهواء. انزلق في تدخل غير ضروري منح ليدز ركلة جزاء وفشل في منع هدف التعادل.

    فيرجيل فان دايك (6/10):

    استمتع بالمعركة البدنية التي قدمها كالفيرت-لوين. نادراً ما واجه مشاكل في الشوط الأول وكان بإمكانه التسجيل لو حافظ على رأسية حرة. غادر الملعب محبطاً من زملائه.

    ميلوس كيركيز (6/10):

    قام بتصدي شجاع في وقت مبكر جدًا عندما ضغط ليدز من أجل التسجيل، وسدد كرة قوية بعيدة عن المرمى من مسافة بعيدة. عمل بجد طوال المباراة دون أن يقدم الكثير.

    وسط الملعب

    رايان جرافنبيرخ (6/10):

    يوفر تغطية للخط الخلفي الرباعي ويسعده الانزلاق إلى مركز دفاعي عند الحاجة، حيث أنه يتخلص بذكاء من أي خطر. قدم تمريرة متقنة لهدف سوبوسلاي.

    كورتيس جونز (7/10):

    كان نشيطًا ويقظًا منذ البداية، وكان دائمًا يطلب الكرة ويسعده التنقل في جميع أنحاء الملعب. هز العارضة بتسديدة منخفضة في وقت مبكر. كان محظوظًا لعدم حصوله على تمريرة حاسمة.

    فلوريان فيرتس (6/10):

    لا يزال يبدو قليل الثقة، حيث ينتظر أول هدف له في المنافسة، ويسعد الألماني بتحريك الكرة بدلاً من محاولة القيام بشيء بنفسه.

    هجوم

    دومينيك سوبوسلاي (7/10):

    المجري ليس جناحًا، لذا يتجه بشكل طبيعي إلى الداخل من الجناح، مما يترك ليفربول يعاني من نقص في العرض والكرة الخارجية. سدد ركلة حرة في الشوط الأول فوق العارضة، لكنه أظهر أعصابًا من حديد لتسجيل هدف في وقت متأخر.

    كودي جاكبو (5/10):

    يحتل مواقع جيدة ويركض بسرعة في الممرات، لكنه يحتاج إلى تحسين إنتاجيته النهائية. أخطأ في العديد من التمريرات العرضية.

    هوجو إكيتيكي (7/10):

    حافظ على الكرة جيدًا، وسبب مشاكل بفضل سرعته وذكائه. سجل هدفه الأول بلمسة نهائية دقيقة وأظهر غريزة المهاجم بهدفه الثاني.

    البدلاء والمدير

    أليكسيس ماك أليستر (5/10):

    تجاوز تمريرة جرافنبرخ، مما سمح للكرة بالمرور لتسجيل الهدف الثالث لليفربول.

    جو جوميز (5/10):

    سمح لبريندن آرونسون بالمرور من أمامه لتسجيل الهدف الثاني لليدز، حيث تراجع الظهير الأيمن للريدز كثيرًا قبل التعامل مع الكرة.

    واتارو إندو (غير متاح)

    دخل متأخراً ولم يتمكن من إحداث أي تأثير.

    ألكسندر إيساك (غير متاح)

    كاد يسجل هدفًا ليصبح النتيجة 4-3 لكن لم يحدث ذلك.

    أرني سلوت (4/10):

    لا يبدو أنه يستطيع فعل أي شيء صحيح في الوقت الحالي. قرر عدم إشراك صلاح من على مقاعد البدلاء، ولا يمكن لفريقه أن يسمح لليدز بالعودة إلى المباراة عندما كان متقدمًا 2-0 ويحقق فوزًا سهلًا. سيئ.

