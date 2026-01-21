أنا ضد العالم: عقلية إيفان توني "تهزم" جمهور الأهلي.. وتهدد حذاء كريستيانو رونالدو الذهبي

"من عرف نفسه، لم يهتز لرأي الآخرين".. هكذا يُقال في وصف الشخصية القوية؛ التي لا تتأثر بالانتقادات السلبية، أو محاولات التحطيم.

وفي عالم كرة القدم؛ أثبت لنا المهاجم الإنجليزي إيفان توني خلال الأسابيع القليلة الماضية، صحة هذه المقولة تمامًا.

توني الذي عانى من حملة هجوم عنيفة، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ عاد ليبدع مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مؤخرًا.

إبداع المهاجم الإنجليزي يرتبط بقوة شخصيته أساسًا، والمبدأ الذي يسير به في حياته؛ واللذين جعلاه يتخطى كل الصعاب الممكنة.

تخطي هذه الصعاب؛ قاد توني لـ"مقارعة" أرقام أساطير النادي الأهلي، إلى جانب تهديد عرش الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

رونالدو هو "الرقم الصعب" في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، منذ الانضمام إلى فريق النصر الأول لكرة القدم يناير 2023؛ حتى ولو لم يتوّج بأي لقب رسمي كبير، حتى الآن.

ونحن سنستعرض في السطور القادمة من ناحيتنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تغيير إيفان توني لوضعه داخل النادي الأهلي مؤخرًا..