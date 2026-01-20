"مشادة تفتح الأبواب أمام عملاقي إيطاليا".. مشهد صادم بين يانيك كاراسكو وجمهور الشباب بعد نهاية مباراة النجمة

وفي هذا السياق.. فتحت جماهير نادي الشباب الحاضرة في المدرجات، النار على النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، وجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد إطلاق صافرة نهاية المواجهة ضد النجمة، مساء اليوم الثلاثاء.

كاراسكو من ناحيته لم يتقبل هجوم الجماهير ضده وباقي زملائه؛ ليذهب إليهم، ويدخل في "مشادة كلامية" معهم.

ليس هذا فقط.. النجم البلجيكي قام بتوجيه إشارات إلى الجماهير الشبابية؛ يطالبهم فيها بـ"الصمت"، وعدم الحديث.