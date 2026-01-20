"مشادة تفتح الأبواب أمام عملاقي إيطاليا".. مشهد صادم بين يانيك كاراسكو وجمهور الشباب بعد نهاية مباراة النجمة

فريق الشباب الأول لكرة القدم يُعاني بشدة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بل أنه أصبح على مقربة من مراكز "الهبوط"، في دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل الشباب "المركز الرابع عشر" في جدول ترتيب الدوري، برصيد 12 نقطة من 16 مباراة؛ حيث حقق انتصارين فقط، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.
أيضًا.. ودع الليث الشبابي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ربع النهائي؛ وذلك بالخسارة (1-4) أمام عملاق جدة الاتحاد، يوم 29 نوفمبر 2025.
وخارجيًا.. يُشارك الشباب في مسابقة دوري أبطال الخليج؛ ولكنه يُعاني أيضًا بالتواجد في "المركز الرابع" بجدول ترتيب المجموعة الثانية، التي تضم "الريان القطري، النهضة العماني وتضامن حضرموت اليمني".
ويمتلك الشباب 3 نقاط في رصيده من 4 مباريات؛ وبفارق نقطة عن تضامن حضرموت "الثالث"، وثلاث نقاط عن الريان والنهضة صاحبي المركزين الأول والثاني تواليًا.