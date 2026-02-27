"إنها حرب!" - سين لامينز يكشف عن انطباعاته الأولى عن كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حظي حارس مرمى مانشستر يونايتد بإشادة كبيرة في موسمه الأول

الحارس البلجيكي، الذي أصبح محور اهتمام فريق مايكل كاريك المتجدد، اضطر إلى التكيف بسرعة مع بيئة الدوري الإنجليزي الممتاز عالية المخاطر بعد وصوله في الصيف من رويال أنتويرب. على الرغم من الطبيعة الصعبة للمنافسة، إلا أنه يصر على قبول التحدي المتمثل في كونه هدفاً لمهاجمي الفريق المنافس.

حظي الحارس الشاب بثناء كبير من المدرب الرئيسي بعد فوز مانشستر يونايتد الصعب 1-0 على إيفرتون يوم الاثنين في ملعب هيل ديكنسون، بينما أشاد مدرب إيفرتون ديفيد مويس بأدائه ووصفه بـ"الرائع". على الرغم من أن البديل بنجامين سيسكو هو الذي قدم القوة الهجومية الحاسمة في الطرف الآخر لضمان الفوز، إلا أن لامينز لعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على شباكه نظيفة. نجح في تجاوز سلسلة من الركلات الركنية عالية الضغط حيث حاول إيفرتون إزاحته.