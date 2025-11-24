في تحول دراماتيكي جديد لصراع النفوذ والمال في كرة القدم الأوروبية، صعدت شركة "A22"، المسؤولة عن إدارة مشروع دوري السوبر الأوروبي، من لهجتها تجاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، مطالبة بالحصول على تصريح رسمي لإطلاق مسابقتها الجديدة تحت مسمى "دوري يونيفاي" في غضون أسابيع قليلة، مستندة في ذلك إلى سلسلة من الأحكام القضائية التي صدرت لصالحها مؤخرًا، وهو ما يتزامن مع تحركات قانونية ضخمة يقودها نادي ريال مدريد للمطالبة بتعويضات مالية غير مسبوقة.
إنذار الـ 8 أسابيع وبيريز يطالب بتعويضات خيالية .. شركة السوبر ليج تفتح النار على الاتحاد الأوروبي
إنذار الثمانية أسابيع
أرسل بيرند رايشارت، الرئيس التنفيذي لشركة A22، خطابًا رسميًا مكونًا من 18 صفحة إلى ثيودور ثيودوريديس، الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي، يطالبه فيه بالموافقة المسبقة على المشروع خلال فترة لا تتجاوز 8 أسابيع.
وأكد رايشارت في خطابه أن النسخة المعدلة من المشروع تتوافق تمامًا مع الحكم التاريخي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في ديسمبر 2023، والذي أقر بأن احتكار اليويفا للمسابقات الأوروبية وسلوكه تجاه المنافسين المحتملين يمثل انتهاكًا واضحًا لقوانين الاتحاد الأوروبي، وهو الحكم الذي تم تأييده لاحقًا من قبل المحكمة التجارية في مدريد، وفشل الاتحاد الأوروبي في الطعن عليه مؤخرًا.
وشدد رايشارت في خطابه على أن استمرار اليويفا في رفض الموافقة على البطولة الجديدة، التي تراعي التقويم الدولي والمعايير الرياضية، يعني استمراره في خرق القانون، مشيرًا إلى أن ثلاثة محاكم أوروبية مختلفة، بما فيها أعلى هيئة قضائية في الاتحاد، أصدرت أحكامًا متسقة لا تدع مجالًا للشك بأن استغلال الاتحاد الأوروبي لمركزه الاحتكاري المهيمن لم يعد مقبولًا ويجب أن يتوقف فورًا.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، وبشكل لا يصدق، قام بتطبيق لوائح جديدة غير متوافقة في يونيو 2024، أي بعد ستة أشهر من حكم المحكمة الأوروبية، مما يعرض المؤسسة لمطالبات ضخمة بالتعويض عن الأضرار من الأطراف المتضررة بما في ذلك الأندية واللاعبين وشركة A22.
بيريز يدخل على الخط ويطالب بالمليارات
وفي سياق متصل، أوضحت التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، ومعه والشركة المنظمة قد بدأوا بالفعل إجراءات قانونية، للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار الناجمة عن رفض يويفا اعتماد البطولة الجديدة، حيث تشير التقديرات إلى أن النادي الملكي يطالب بمبلغ يصل إلى 4.5 مليار يورو، كتعويض عن الإيرادات المفقودة طوال فترة تعطل المشروع، وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بقيادة رئيس ريال مدريد والداعم الأكبر للمشروع، الذي استغل اجتماع الجمعية العمومية للنادي يوم الأحد لشن هجوم لاذع على الاتحاد الأوروبي.
نظام الثلاث دوريات
تضمن الخطاب الذي اطلعت عليه مصادر "ذا أثليتك"، تفاصيل التعديلات الجوهرية التي أدخلتها شركة A22 على مقترحها بعد سبعة أشهر من المحادثات مع اليويفا، حيث أبدت الشركة مرونة كبيرة وقدمت ما وصفته بالتنازلات لتتوافق مع الهيكل العام للمسابقات الأوروبية الحالية، وتخلت الشركة عن فكرة دوري الاتحاد لتعتمد نظام المسابقات الثلاث، دوري النجوم، والدوري الذهبي، والدوري الأزرق، بحيث تضم كل مسابقة 36 فريقًا، وهو ما يتماشى مع العدد الإجمالي للفرق في النظام الجديد للاتحاد الأوروبي، ولكن مع تعديلات في طريقة اللعب لضمان إثارة أكبر.
وبحسب المقترح الجديد، سيتم تقسيم الدوريات إلى مجموعتين تضم كل منها 18 فريقًا، حيث يلعب كل فريق 8 مباريات 4 على أرضه و4 خارجها، ضد 8 منافسين مختلفين، وستتأهل الأندية لهذه الدوريات عبر منافساتها المحلية التقليدية، مما ينهي الجدل حول فكرة الانغلاق التي تسببت في فشل المشروع الأول في 2021، ويعتمد التأهل للمستوى الأول (دوري النجوم) على معايير دقيقة تشمل بطل الموسم السابق وأبطال الدوريات الستة الأقوى وفقًا لتصنيف المعامل، بينما يتم ملء المقاعد المتبقية بناءً على التصنيف، مع نظام صعود وهبوط وتأهل للأدوار الإقصائية يضمن التنافسية حتى الرمق الأخير من الموسم.
بيريز يتمسك بحلمه
ولعل النقطة الأكثر جاذبية للجماهير في مشروع شركة A22 هي التمسك بإطلاق منصة بث عالمية تحت اسم "يونيفاي"، تتيح مشاهدة المباريات مجانًا للجماهير حول العالم مقابل دعم إعلاني، مع وجود خيار للاشتراك بدون إعلانات، واستشهد بيريز بنجاح تجربة منصة "DAZN" في بث كأس العالم للأندية الصيف الماضي مجانًا، قائلًا إنه يريد أن يرى طفلًا فقيرًا في أفريقيا قادرًا على مشاهدة المباريات، مشيرًا إلى أن السبب الوحيد لرفض الاتحاد الأوروبي، لهذا التوجه هو رغبتهم في الحفاظ على رواتبهم الضخمة لعام آخر، في حين تعاني الأندية من ضائقة مالية وتراجع في عوائد البث التلفزيوني في بعض الدوريات الكبرى، مثل الدوري الفرنسي.