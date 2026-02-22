إندريك يكشف عن نصيحة كيليان مبابي ويعترف بأنه غير متأكد من لقبه الجديد في ليون

من المقرر أن يعود إندريك إلى ريال مدريد في نهاية الموسم، ويقر بأنه يحلم بالفوز بالألقاب مع الفريق الملكي. وأضاف: "آمل أن أرى فينيسيوس ومبابي معًا مرة أخرى يومًا ما للفوز بدوري أبطال أوروبا وألقاب أخرى".

قبل ذلك، يأمل إندريك أيضًا في الاستمرار في اللعب مع ليون ثم اللعب مع البرازيل في كأس العالم 2026. وأوضح: "لم أكن أتوقع أن تسير الأمور على هذا النحو الجيد. لكن الله عظيم وكان قدري أن أكون هنا. أنا فخور باللعب في فرنسا، إنها بلد رائع وسأبذل قصارى جهدي لمواصلة مساعدة ليون في الأشهر المقبلة من خلال العمل بجدية مضاعفة.

"أتخيل نفسي في فيلم أكشن. أحب الإثارة وأحتاج إلى إطلاق كل غضبي. هذا يدفعني إلى أن أكون أكثر فتكًا أمام المرمى.

في الوقت نفسه، أواصل السعي وراء حلمي في ليون وآمل أن أساعد الفريق على تحقيق إنجازات عظيمة. إن اللعب في كأس العالم حلم، وآمل أن أحقق إنجازات عظيمة في ليون، وأن أشارك في كأس العالم لمساعدة البرازيل، إن شاء الله".