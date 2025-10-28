Levante UD v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

مدربهم صديق لتشابي ألونسو .. "إصابة خطيرة" تُحدد وجهة إندريك وتُقربه من فريق ألماني

المهاجم البرازيلي مصمم على فكرة اللعب بانتظام

يبحث شتوتجارت عن صفقة إعارة مفاجئة في يناير لاعب ريال مدريد الموهوب إندريك وسط الأبناء المتزايدة حول رغبته في الخروج على سبيل الإعارة.

وفقًا للتقارير، يأمل نادي الدوري الألماني في الاستفادة من العلاقة القوية التي تربط المدرب سيباستيان هونيس بمدرب ريال مدريد تشابي ألونسو لتأمين خدمات المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا، حيث بدأت المفاوضات بالفعل قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية.

  • شتوتجارت يستهدف إندريك في صفقة مفاجئة في يناير

    يقال إن شتوتجارت يستعد لتقديم عرض طموح لضم إندريك من مدريد على سبيل الإعارة هذا الشتاء، حيث يبحث الشاب البرازيلي عن فرصة للعب بانتظام بعيدًا عن سانتياجو برنابيو. وقد عانى المهاجم من صعوبة في الانضمام إلى التشكيلة الأساسية لريال مدريد هذا الموسم، وهو الآن منفتح على الانتقال المؤقت إلى إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، وفقًا لموقع Sport.de.

    ينبع اهتمام شتوتجارت من أزمة المهاجمين المتزايدة التي يواجهها الفريق بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها إرميدين ديميروفيتش في القدم وغياب دنيز أونداف لفترة طويلة في وقت سابق من هذا الموسم. 

    يرى النادي الألماني، الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في الدوري المحلي، أن إندريك هو الحل المثالي على المدى القصير لتعزيز هجومه في سعيه للتأهل إلى البطولات الأوروبية.

    من ناحية أخرى، يرحب ريال مدريد بفكرة الإعارة التي تضمن لإندريك اكتساب خبرة في الفريق الأول على مستوى تنافسي، شريطة أن يفي النادي المستقبل بمتطلبات معينة. يفضل لاعب الميرينجي الانضمام إلى فريق في إحدى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى يشارك في المسابقات القارية ويلعب كرة قدم هجومية - وهي معايير يفي بها شتوتجارت بسهولة.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    العلاقة بين ألونسو وهونيس قد تبرم الصفقة

    أحد العوامل الرئيسية التي تعمل لصالح دي شوابين هو العلاقة الوثيقة بين ألونسو وهونيس، التي بنيت على مدى عدة مواسم من منافسات الدوري الألماني. ووفقاً للتقارير، تحدث المديران، اللذان يحافظان على احترام متبادل قوي، في وقت سابق من هذا العام بشأن انتقال منفصل، ومنذ ذلك الحين توسعت المناقشات لتشمل إندريك.

    تشير تقارير في ألمانيا إلى أن ألونسو يثق في قدرة هونيس على التعامل مع المواهب الهجومية الشابة، وأنه مستعد لإرسال البرازيلي إلى شتوتجارت، وإن كان ذلك في صفقة قصيرة الأجل. قد تكون هذه الثقة حاسمة في السباق المزدحم على التعاقد مع إندريك، حيث أبدى كل من مارسيليا وآينتراخت فرانكفورت ولايبزيج اهتمامهم به.

    العلاقة بين المدربين، إلى جانب مشاركة شتوتجارت في الدوري الأوروبي وأسلوب اللعب الهجومي، تجعل من الفريق الألماني أحد المرشحين الأوفر حظًا في هذه القصة المتطورة حول الانتقالات.

  • موقف ريال مدريد وفرص إندريك المحدودة

    في حين أن رغبة البرازيلي في الحصول على دقائق لعب منتظمة آخذة في الازدياد، لا يزال ريال مدريد حذراً بشأن السماح للاعبه الشاب المتميز بالرحيل بشكل دائم. يفضل النادي إعارة اللاعب لمدة ستة أشهر مع خيار شراء محتمل، لضمان التحكم في تطور مهاجم بالميراس السابق.

    المنافسة على مراكز الهجوم في لوس بلانكوس شرسة، حيث يتقدم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو في الترتيب. على الرغم من تألقه في بعض اللحظات الموسم الماضي، حيث سجل سبعة أهداف وصنع هدفًا واحدًا في 37 مباراة، إلا أن إندريك وجد طريقه مسدودًا تحت قيادة ألونسو.

    وخلال حديثه عن هذه الحالة، حقق الإسباني توازنًا بين التشجيع والواقعية خلال مقابلة مع TNT Sports Brasil: "من الواضح أن الجميع يريد اللعب. واللاعب الشاب أكثر من ذلك"، قال مدرب ريال مدريد. "نظرًا للظروف الحالية، نريد المنافسة الآن، وهذا صعب اعتمادًا على المباراة. عليه أن يتحلى بالصبر، وأن يكون مستعدًا، وأن يدرك أنه في ريال مدريد. سيأتي وقته".

    تؤكد تعليقات الإسباني ثقة ريال مدريد الطويلة الأمد في إندريك، ولكنها تشير أيضًا إلى أن الانتقال المؤقت قد يفيد جميع الأطراف، حيث يسعى المراهق إلى تسريع تطوره.

  • endrick(C)Getty Images

    ما هو القادم لإندريك وشتوتجارت؟

    تفتح فترة الانتقالات الشتوية أبوابها في 1 يناير وتغلق في 2 فبراير، مما يتيح لشتوتجارت متسعًا من الوقت للتفاوض بشأن صفقة محتملة. ومن المتوقع أن يتصل النادي الألماني رسميًا بريال مدريد في أوائل ديسمبر بمجرد تأكيد الجدول الزمني لشفاء ديميروفيتش.

    الانتقال إلى الدوري الألماني سيمنح إندريك فرصة اللعب بانتظام في أحد أكثر الدوريات تنافسية في أوروبا، بينما سيمنح شتوتجارت لاعبًا هجوميًا بارزًا في حملته في الدوري الأوروبي. بالنسبة لريال مدريد، يمثل الصفقة فرصة لضمان اكتساب مهاجمه الشاب خبرة قيمة دون أن يفقد السيطرة على مستقبله.

    إذا استمرت المفاوضات بشكل إيجابي، فقد يصبح إندريك البرازيلي البارز التالي الذي يزين الدوري الألماني وأكثر صفقات شتوتجارت إثارة في منتصف الموسم منذ سنوات.

